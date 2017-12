ENRICO BRIGNANO/ Pronto al ritorno in tv grazie a Telethon 2017 (Domenica in)

Questo pomeriggio Enrico Brignano sarà presente nello studio di Domenica In in qualità di ospite, per portare una ventata della sua nota ironia nel programma di Rai 1

L'essere diventato papà non è solo l'ultimo step della vita personale di Enrico Brignano, ma anche al centro del suo ultimo libro. Nessun Dorma è stato distribuito in queste settimane grazie all'editore Rizzoli e celebra la nascita della figlia del comico romano. La piccola è la primogenita di Brignano e della compagna Flora, con cui sta vivendo una vera e propria trasformazione. Questo pomeriggio Enrico Brignano sarà presente nello studio di Domenica In in qualità di ospite, per portare una ventata della sua nota ironia nel programma di Rai 1. L'ultimo libro del comico è rivoluzionario rispetto ai precedenti, soprattutto perché il testo affronta dei temi più personali e ruota attorno a quella che Brignano ha visto per molti anni come un'esagerazione. È noto infatti che moltissimi genitori vedano terminare le loro notti in seguito alla nascita dei figli, un monito che per l'artista si è concretizzato solo con l'arrivo della piccola Martina. In una sua intervista a Il Corriere della Sera, Brignano ha infatti sottolineato di aver preso sotto gamba l'avvertimento di chi gli aveva raccomandato di “fare il pieno di sonno” prima della nascita della figlia.

ENRICO BRIGNANO, PRONTO AL RITORNO IN TV

Ad alcuni mesi di distanza dalla sua presenza in teatro, Enrico Brignano promette di ritornare anche sul piccolo schermo grazie a Telethon 2017, che condurrà su Rai 1 dal prossimo 22 dicembre al fianco della compagna Flora Canto. La staffetta li vedrà al centro dei riflettori dalle 14 alle 15, orario in cui il testimone passerà al conduttore Flavio Insinna. Enricomincio da me Unplugged vedrà invece Brignano impegnato nei teatri italiani a partire dal 21 dicembre, data in cui è prevista la data zero per la tappa romana presso l'Auditorium Conciliazione. Lo show è stato scritto dall'artista al fianco di Mario Scaletta, Manuela D'Angelo, Riccardo Cassini, Massimiliano Giovannetti e Luciano Federico e affronta una riflessione attenta di Brignano sui 30 anni di carriera maturati con successo. Un viaggio che lo vedrà partire dagli esordi fino ad arrivare ai progetti futuri che lo attendono, riproponendo alcuni dei brani storici del suo repertorio comico e non solo.

GLI ESORDI

Nato a Roma nel maggio del '66, Enrico Brignano inizia la sua carriera di comico grazie all'Accademia istituita da Gigi Proietti e diretta ai giovani artisti, per poi approdare a La Sai l'Ultima nella sua prima edizione. Dopo aver affrontato il ruolo di Giacinto nella fiction di successo Un medico in famiglia, dà vita al suo primo spettacolo nel '99, Io per voi un libro aperto. L'anno successivo dirige invece la sua prima pellicola, Si fa presto a dire amore, in cui lo troviamo nei panni del protagonista e al fianco di Vittoria Belvedere. Gli anni successivi confermeranno l'attenzione da parte del pubblico italiano per l'artista romano, forte di un'ironia fresca con cui affronta temi anche profondi, e convinceranno Brignano a concentrarsi solo sul mondo teatrale. Ritorna sul piccolo schermo solo nel 2007 per condurre al fianco di Debora Salvalaggioil quiz a premi Pyramid, per poi entrare nel cast di Zelig dove rimane per i quattro anni successivi.

