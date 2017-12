Francesco Gabbani / “Ecco come festeggerò tutte le gioie di quest'anno” (Che tempo che fa)

Francesco Gabbani a Che tempo che fa: “Ecco come festeggerò tutte le gioie di quest'anno”. Le ultime notizie sul cantautore di Carrara, pronto a presentare il suo nuovo singolo

10 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Francesco Gabbani, Che tempo che fa

La parentesi musicale di “Che tempo che fa” vedrà protagonista anche Francesco Gabbani. Il vincitore dell'ultimo Festival di Saremo sarà ospite di Fabio Fazio oggi, domenica 10 dicembre, alle 20.35. Occhi puntati su Raiuno, dunque, per assistere all'esibizione del cantante 35enne. Chissà se Francesco Gabbani commenterà il record che ha conquistato. Il video di “Occidentali's Karma”, canzone con la quale ha trionfato all'Ariston, è tra i più popolari su YouTube: è al secondo posto, dietro Despacito di Luis Fonsi ft. Daddy Yankee. Ma questo è il video italiano più veloce di sempre a raggiungere cento milioni di visualizzazioni. Intanto Francesco Gabbani festeggia un 2017 di successo con una nuova edizione di “Magellano”. Si tratta di un cofanetto che contiene, oltre al cd uscito già in primavera, anche un secondo cd dal vivo intitolato “Sudore, fiato, cuore”. Questo disco è stato registrato proprio durante il tour estivo di Francesco Gabbani. Potrebbe essere considerato una sorta di capitolo finale di un viaggio pazzesco.

FRANCESCO GABBANI A CHE TEMPO CHE FA TRA LIVE E PROGETTI

Francesco Gabbani non si ferma: dopo aver lanciato l'edizione speciale del suo ultimo album, è uscito il nuovo singolo “La Mia Versione Dei Ricordi” con un video ispirato a “Last Christmas dei Wham!. La canzone è stata già accolta positivamente dai suoi fan e il cantautore si è ovviamente detto soddisfatto del riscontro che sta ricevendo: “Credo che rappresenti un po' l'altra mia faccia, la mia versione più intimista e sentimentale. Anch'io sono un essere umano e provo delle emozioni”, ha dichiarato, non senza un pizzico di ironia, nell'intervista rilasciata a 105 Mi Casa. Proprio ai fan ha voluto fare un regalo con la versione live dell'album. L'anno doro si concluderà però il 20 gennaio con il concerto al Mandela Forum di Firenze: “La considero più una grande festa che un concerto. Lo scopo è quello: celebrare tutte le gioie di quest'anno”. Nel futuro prossimo non ci sarà comunque un ritorno a Sanremo: “No, non lo rifaccio perché come partecipante non avrei il tempo pratico per dedicarmi ad altre produzioni nell'immediato”.

