GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Jeremias e Cecilia tra la dedica a della De Lellis e la frecciatina della Izzo

Grande Fratello Vip 2017, Cecilia e Jeremias Rodriguez tra la frecciatina di Simona Izzo e la dolce dedica sui social per l'ex compagna d'avventura Giulia De Lellis.

10 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip 2017

Simona Izzo lancia una nuova frecciatina a Cecilia Rodriguez. La modella argentina, reduce dall'avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2017, nel corso di una serata in discoteca, è stata accolta dai fischi del pubblico a cui ha reagito con un sorriso il gesto dell’ombrello. La reazione di Cecilia Rodriguez ha attirato le attenzioni della regista che, nel corso delle settimane, ha spesso puntato il dito contro la sorella di Belen per i modi con cui ha deciso di chiudere la sua storia con Francesco Monte. Simona Izzo, ai microfoni della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, in onda su Radio Radio e condotta da Giada Di Miceli, ha commentato così i fischi ricevuti dalla Rodriguez: “Fischi giustificati. Non si possono fare le serate portando solo se stessi. Bisogna avere talento” – ha dichiarato la regista che ha poi aggiunto – “Cosa sanno fare questi ragazzi? Amarsi non è un talento”.

LA DEDICA DI JEREMIAS A GIULIA DE LELLIS

Se Cecilia Rodriguez deve gestire i fischi, Jeremias Rodriguez, nel corso delle sue serate, non ha avuto tali imprevisti. Tra un evento e l’altro, il fratello di Belen e Cecilia ha trovato il tempo per dedicare un dolce pensiero a Giulia De Lellis con la quale ha legato molto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017. “Sei enorme piccolina, mi manchi da morire”, ha scritto Jeremias postando su Instagram una foto in cui è con Giulia nella casa. Una follower ha commentato così il post di Jeremias: “Bravo Jere, i veri rapporti durano anche al di fuori anche se con Giulia, all’inizio, eri titubante. Ora hai capito quanto è sincera”. Alle parole della signora, Jeremias ha replicato così: “Solo i cretini non cambiano idea”.

