LETIZIA PATERNOSTER/ La stella del ciclismo italiano di cui sentiremo parlare... (Che tempo che fa)

Letizia Paternoster, ospite di Che tempo che fa: la giovane stella nascente del ciclismo italiano, ospite di Fabio Fazio nel programma domenicale di Rai Uno.

Letizia Paternoster (foto da Facebook)

Si chiama Letizia Paternoster e statene certi: di lei sentiremo parlare molto a lungo. Magari diventerà uno dei volti simbolo dello sport italiano, nel frattempo Fabio Fazio si porta avanti e la invita in qualità di ospite a Che tempo che fa, il programma della domenica sera di Rai Uno che darà modo anche ai non appassionati di ciclismo di fare la conoscenza di questo giovane fenomeno delle due ruote. Del resto ad impressionare basta già il suo palmares. Dite che è troppo? Va bene, allora parliamo soltanto di quanto ottenuto nella categoria juniores agli ultimi Mondiali di Bergen. Un bottino che altre colleghe (e colleghi) non collezioneranno nell'arco di un'intera carriera: tre medaglie d'oro e un argento nell'ultima rassegna iridata. Originaria di Cles, Trentino, come avrete capito parliamo di una ragazzina: è nata il 22 luglio 1999, ha ancora molto tempo per farci sognare.

DONNA SPORTIVA DELL'ANNO?

Che Letizia Paternoster abbia voglia di bruciare le tappe è ormai chiaro a tutti: del resto da quando è montata in sella su spinta del papà e del fratello, grandi appassionati di ciclismo, ha fatto capire di essere una predestinata. Dall'età di 6 anni miete successi in tutte le categorie, vince anche contro le avversarie più grandi di lei, a dimostrazione di un talento cristallino e indiscutibile. E chissà che dopo l'en plein agli Europei (5 ori su altrettante gare) e le quattro medaglie ai Mondiali di Bergen, la Paternoster non riceva un altro importante riconoscimento, quello di Donna dell'Anno ai Gazzetta Sport Awards. In questo momento la pistard trentina guida la classifica Kiara Fontanesi (motocross) e Sofia Goggia (sci). Lei nel frattempo continua a vivere con naturalezza i suoi 18 anni e il rapporto con i tifosi che aumentano ogni giorno di più. Dite che lo faranno ancora di più dopo la puntata di oggi di Che fuori tempo che fa? Visto il magnetismo espresso da questa splendida campionessa non faticheremmo a crederlo.

