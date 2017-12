Mezzogiorno in famiglia / Oroscopo Paolo Fox e classifica settimanale 11- 17 Dicembre 2017: Scorpione al top

L'oroscopo settimanale di Paolo Fox, secondo la classifica stilata a "Mezzogiorno in famiglia", vede i segni dello Scorpione, del Cancro e dei Pesci sul podio. Ai fanalini di coda, invece...

10 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

L'oroscopo di Paolo Fox, per la prossima settimana, vede l'Acquario in ultima posizione: i nati sotto questo segno, infatti, hanno vissuto un periodo molto complicato e sono in molti a doversi riprendere dallo stress. Il nuovo anno darà la possibilità di recuperare in molti campi, ma sarà fondamentale, nei prossimi mesi, risolvere tutte le questioni economiche e imparare a gestire "un nuovo ruolo". Problemi in arrivo anche per chi è in coppia, mentre per i single di fondamentale importanza sarà il mese di febbraio. In undicesima posizione, secondo la classifica stilata da Paolo Fox, troviamo i nati sotto il segno del Toro, i quali in questi ultimi giorni, per ogni cosa realizzata, sono stati accompagnati da stati di noia e nervosismo. Le iniziative, per il momento, sembrano ostacolate da questioni di tipo pratico ed è bene ricordare di non tirare troppo la corda giovedì e venerdì (dal 20 dicembre è in arrivo un periodo favorevole). Periodo di incertezze per la Bilancia, che dalla decima posizione si prepara ad affrontare un 2018 di battaglie finalizzate a raggiungere gli obiettivi. Favorite le relazioni con il partner, che porrebbe diventare un alleato in ogni sfida.

I SEGNI FAVORITI

A dominare la classifica dei segni zodiacali stilata da Paolo Fox, questa settimana vi è il segno dello Scorpione. In particolare, i nati sotto questo segno, avranno delle intuizioni molto importanti e, a partire dai prossimi giorni, potrebbe arrivare una notizia importante attesa da tempo. L'importante è essere sempre positivi e mettersi in gioco, abbandonando ogni timore per la paura di stare male. L'oroscopo sottolinea inoltre che novità che potrebbero interessare lo Scorpione sono soprattutto di tipo lavorativo: chi studia, infatti, sarà favorito dalle stelle, mentre chi è in procinto di laurearsi o diplomarsi otterrà un grande successo. Al secondo posto nella classifica troviamo invece il Cancro, che a partire dal prossimo febbraio potrà contare su un periodo favorevole soprattutto per l'amore. Per il momento, però, è bene restare concentrati sul lavoro, che attualmente è la cosa più importante. Terza posizione, invece, per i Pesci, che potrebbero ricevere le chiamate lavorative che attendono da tempo e lasciarsi alle spalle il periodo più difficile.

LA CLASSIFICA

Riepiloghiamo, seguendo la classifica stilata da Paolo Fox a "Mezzogiorno in famiglia", i segni dell'oroscopo secondo la classifica settimanale. All'ultimo posto ritroviamo Acquario, Toro e Bilancia, seguiti, al nono posto, dal Capricorno. I nati sotto questo sego, in particolare, con il nuovo anno rivivranno una rinascita che darà la possibilità di concretizzare progetti importanti. Un gradino più su troviamola Vergine, un po' affaticata da questioni pratiche, e il Sagittario, che avrà un periodo positivo tra il 16 e il 17 dicembre. Seguono l'Ariete, determinato a rivoluzionare la propria vita e favorito in amore, e il Leone, che attualmente vive un periodo positivo soprattutto in campo sentimentale, ma non riesce mai a legarsi fino in fondo. L'invito, per i nati sotto questo segno, è quello di cercare di essere un po' più disponibili, approfittando della giornata favorevole di domenica 17 dicembre. Nuova energia in arrivo, invece per i Gemelli, che saranno favoriti nei viaggi e nei cambiamenti.

© Riproduzione Riservata.