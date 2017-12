Nadia Toffa, come sta?/ I fan aspettano Le Iene per aggiornamenti sulle condizioni di salute (ultime notizie)

Nadia Toffa, come sta? I fan aspettano Le Iene per nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Le ultime notizie sulla giornalista, ricoverata in seguito ad un malore

10 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Nadia Toffa, come sta? (Foto: da Facebook)

Come sta Nadia Toffa? Continua a ritornare questa domanda, anche perché negli ultimi giorni si sono azzerate le notizie in merito alle condizioni di salute dell'inviata delle Iene. Ad una settimana dal malore che l'ha colpita, non si sa ancora cosa le sia successo e come stia procedendo il recupero. Finora Nadia Toffa ha pubblicato un solo messaggio per i suoi fan, ma senza entrare nel merito di ciò che le è accaduto. Ricoverata al San Raffaele di Milano, in questo momento è comprensibilmente focalizzata sul suo recupero. La speranza dei suoi fan e degli spettatori che l'hanno conosciuta attraverso i suoi servizi di inchiesta è che nella puntata di oggi, domenica 10 dicembre, delle Iene arrivi qualche aggiornamento sulle sue condizioni. I suoi colleghi non perdono infatti occasione per salutarla, quindi è facile immaginare che domani possa esserle dedicata una parentesi del programma. Sarebbe sicuramente il massimo ricevere un nuovo messaggio, come quello pubblicato sui social dalla trasmissione.

NADIA TOFFA, COME STA? ANCORA IPOTESI SUL MALORE

In tanti sono rimasti co il fiato sospeso per il malore improvviso di Nadia Toffa. Era in un albergo a Trieste sabato scorso quando si è sentita male. Ha perso conoscenza, è stata subito soccorsa e condotta nell'ospedale della città, poi è stata trasferita al San Raffaele di Milano. Ora è fuori pericolo di vita, ma resta la prognosi riservata per la 38enne. Nel frattempo continuano a circolare le ipotesi sulle possibili cause del malore. L'unica notizia emersa parla di “patologia cerebrale”, ma non è mai stata annunciata ufficialmente. Pare che siano state escluse due ipotesi, quella dell'ictus e dell'aneurisma, quindi potrebbe essersi trattato di un'ischemia. Nadia Toffa, dunque potrebbe essere stata vittima di un mancato afflusso sanguigno al cervello che fortunatamente avrebbe avuto conseguenze poco gravi per lei. Per ora solo ipotesi e supposizioni, come quelle sul suo ritorno. “Nadia sta meglio però ha bisogno di un po' di riposo per riprendersi”, hanno detto Ilary Blasi e Teo Mammuccari. Chissà quando potremo rivederla dietro il bancone delle Iene...

© Riproduzione Riservata.