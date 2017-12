Non è l'Arena/ Anticipazioni e ospiti: in studio Salvini e gli inviati di Striscia la Notizia

10 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Non è l'Arena (Foto: da Facebook)

Non è l'Arena di Massimo Giletti si occuperà nella puntata di oggi, domenica 10 dicembre 2017, della sfiducia degli italiani nei gruppi bancari, coinvolti in numerosi scandali. Non aiutano di certo la disparità dei trattamenti pensionistici e l'innalzamento dell'età pensionabile a cambiare il “vento”. Questi e altri aspetti verranno affrontati nel programma di La7, in onda alle 20.40, con Matteo Salvini, leader della Lega, e Gennaro Migliore, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia nel Governo Renzi e Gentiloni. Loro i rappresentanti politici nel dibattito che verrà coordinato da Massimo Giletti, ma in studio ci saranno anche l'ex magistrato Antonio Di Pietro, l'imprenditore Ernesto Preatoni ed Enrico Mentana, direttore del Tg La7. Tra i temi al centro della quinta puntata di Non è l'Arena c'è anche una nuova indagine choc che sta sconvolgendo l'avellinese: è stato scoperto un giro di prostituzione minorile che coinvolge ragazzi e ragazze.

NON È L'ARENA, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA DI OGGI

Tra gli ospiti di oggi di Non è l'Arena ci sono anche il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, l'attrice Barbara De Rossi e lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet. Con loro Massimo Giletti affronterà il delicato tema della prostituzione minorile. Un nuovo scandalo è emerso grazie ad una nuova inchiesta. Questa volta è l'avellinese a fare da sfondo all'indagine choc. Nello studio di Non è l'Arena però ci sarà spazio anche per parlare di Antonio Ricci, ideatore di Striscia la Notizia, programma che tra l'altro quest'anno compie trent'anni. Il suo creatore tra l'altro sta sbancando in libreria con “Me Tapiro”. Massimo Giletti parlerà di come è cambiato il mondo dell'informazione grazie al genio di Antonio Ricci. Ne parleranno in studio quattro inviati storici di Striscia la Notizia: Jimmy Ghione, Stefania Petyx, Moreno Morello e Luca Abete. Ma tra gli ospiti ci sarà anche una delle vittime predilette del Tg satirico, cioè Emilio Fede.

