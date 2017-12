OLDBOY/ Su Iris il film con Samuel L. Jackson e Richard Portnow (oggi, 10 dicembre 2017)

Oldboy, il film in onda su Iris oggi, domenica 10 dicembre 2017. Nel cast: Samuel L. Jackson, Richard Portnow e Josh Brolin, alla regia Spike Lee. La trama del film nel dettaglio.

10 dicembre 2017

il film d'azione in prima serata su Iris

NEL CAST SAMUEL L. JACKSON

Oldboy, il film inonda su Iris oggi, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 21,00. Una pellicola d'azione che è stata affidata alla regia di un grande attore e regista internazionale come Spike Lee, che nel corso della sua carriera ha diretto film come Inside Mad, Miracolo a Sant'Anna e Malcolm X. Il cast è poi composto da grandi nomi del cinema americano come Samuel L. Jackson, Richard Portnow e Josh Brolin. Si tratta di un reboot cinematografico di un film del 2003 ed ispirato all'omonima serie di manda giapponesi. Josh Brolin, che interpreta Joe Doucett, è un noto attore statunitense protagonista di film come Milk, Vizio di Forma, Guardiani della galassia e Avengers: Age of Ultron. Per il 2018 è entrato a far parte del cast di Avengers: Infinity War e Deadpool 2. La trama del film diretto da Spike Lee presenta molte similitudini con la pellicola da cui è tratto più che dal manga. Varia ovviamente soprattutto l'ambientazione storica entro cui si sviluppa la trama. La storia di Oldboy ricalca i tratti di un vero e proprio thriller psicologico e d'azione. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

OLDBOY, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il protagonista della storia è Joe Doucett, un giovane e promettente agente pubblicitario. Senza alcun preavviso e motivazione reale, l'uomo viene catturato ed imprigionato in una misteriosa struttura per oltre vent'anni. La sua cella è un piccolo appartamento con una tv ed un mobilio scarno e poco ricercato. Joe è atterrito e cerca di scavare nellla sua memoria per comprendere chi possa aver architettato il suo rapimento. L'uomo vive in completo isolamento dalla realtà e dopo i vent'anni di reclusione torna finalmente in libertà. Tutto il mondo è ormai cambiato ed il suo unico scopo è quello di stanare il colpevole del suo rapimento. Joe inizierà così ad indagare, scoprendo che la sua esistenza è contornata da inganni e segreti inimmaginabili.

