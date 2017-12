PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 10 dicembre 2017 : la Vergine fa progetti, rivoluzione Bilancia

Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi domenica 10 dicembre 2017. Analisi dei segni zodiacali e previsioni su Scoprione, Vergine, Toro, Sagittario, Capricorno e tutti gli altri segni.

10 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 10 DICEMBRE 2017

Ora andiamo ad analizzare segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox e lo facciamo seguendo quanto raccontato all'emittente radiofonica LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali di Vergine e Bilancia. La Vergine deve iniziare a fare progetti per il futuro da oggi e questo non è strano perché il segno quando ha in mente una cosa non improvvisa e ci riflette. E' questo il grande segreto del successo e la causa delle grandi afflizioni. Si vuole che tutto sia perfetto e controllabile. I nati Vergine si innamorano a volte di uomini o donne fragili per poterli dominare o aiutare, la realtà è che questi non dimostrano riconoscenza e si perde tempo. E' un periodo in cui ci si deve chiedere se in amore sono state fatte delle scelte giuste. La Bilancia già da diverso tempo sta pensando a una sorta di rivoluzione che sarà ancora più intensa quando Saturno inizierà un transito particolare dal 20 dicembre. Il 2018 sarà un anno di cambiamenti netti, nuove mansioni e novità che potrebbero riguardare casa o lavoro.

CHI SALE E CHI SCENDE

Passiamo ad analizzare da vicino chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per la giornata di oggi domenica 10 dicembre 2017. Se si è una persona di successo, tra i Pesci, bisogna ricordare che questo è un periodo in cui ci si dà troppo da fare. Bisogna pensare meno al lavoro e dare più attenzioni a sé stessi e alle persone che si amano. Non è detto che tutti abbiano vissuto un grande problema per i Gemelli, probabile che non ci siano state evoluzioni. Molti aspettano il grande riscatto. La Bilancia in questi giorni ci può essere stato un piccolo rilancio, una proposta parallela con la voglia di andarsene da un certo luogo. Basta questo a garantire luce per i prossimi mesi? Si deve fare molta attenzione anche a come si progetta il futuro perché si deve evitare di trovarsi poi in difficoltà. Attenzione quindi a fare il passo più lungo della gamba perché ci si può cacciare nei guai.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo dai segni in difficoltà il nostro viaggio nell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi domenica 10 dicembre 2017. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. I Pesci devono stare assolutamente attenti a fare il passo più lungo della gamba, perché questo potrebbe portare a velocizzare diverse situazioni e quindi a creare anche i presupposti per trovarsi in difficoltà. Momenti di insofferenza li vivrà anche il Cancro che ha bisogno di essere sempre attivo per essere felice. C'è infatti una volontà a viaggiare e a cercare di trovare una risposta a ogni quesito. E' un momento in cui non tutto va bene, ma comunque alcune situazioni si possono affrontare anche con più ottimismo. Il Sagittario deve fare molta attenzione ad esagerare, rischiando di andare incontro a delle pesanti conseguenze.

