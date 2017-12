Probabili Formazioni/ Napoli Fiorentina: quote e ultime novità live (Serie A)

Probabili formazioni Napoli Fiorentina: quote e ultime novità live sulle due compagini in campo. Sarri deve ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila contro Juventus e Feyenoord.

10 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Probabili formazioni Napoli Fiorentina - La Presse

Dopo Inter-Juventus si gioca oggi il secondo big match della sedicesima giornata di Serie A, Napoli-Fiorentina. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 15.00 allo Stadio San Paolo dove la squadra di Maurizio Sarri può solo vincere, un altro risultato infatti alimenterebbe una crisi aperta da una settimana quando furono proprio i bianconeri a fare bottino pieno in Campania. Dall'altra parte c'è una Fiorentina che non si propone ovviamente come vittima sacrificale, ma che proverà a dire la sua grazie a una quadratura finalmente trovata. La squadra di Stefano Pioli ha cambiato moltissimo in estate e ha fatto fatica a trovare la giusta continuità in questo campionato. Nelle ultime partite però qualcosa è cambiato e i ragazzi toscani sono stati bravi a dimostrare la loro qualità anche contro avversari di un certo livello. Riusciranno a farlo oggi contro il Napoli? Lo staremo a vedere, intanto esaminiamo nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Anche se il Napoli non sta vivendo un grande momento e viene da due sconfitte di fila è favorita per la vittoria di questa partita contro la Fiorentina. Gli azzurri non possono più sbagliare, alla ricerca di una vittoria che regalerebbe nuova fiducia. Il segno 1 (vittoria Napoli) è quotato attorno al 1.35 (Betclic), sicuramente molto di meno del pareggio e della vittoria della viola. L'X invece è a 5.50 (Bet365) mentre addirittura il 2 a 8.50 (BetClic). Staremo a vedere se il pronostico sarà rispettato oppure se ci saranno delle sorprese.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

INSIGNE CE LA FA

Lorenzo Insigne ce la fa, recupera. Maurizio Sarri torna ad avere a disposizione uno dei calciatori più importanti che ha a disposizione in rosa. L'esterno d'attacco aveva saltato la trasferta in Olanda contro il Feyenoord per un problema muscolare, ma proverà a stringere i denti per affrontare i viola e riprendere il posto da esterno sinistro nel tridente insieme a Dries Mertens e José Maria Callejon. Per il resto tutto confermato con l'unico dubbio in mezzo al campo dove Sarri potrebbe preferire la fisicità e il peso specifico di Allan alla rapidità e tecnica di Zielinski. Quest'ultimo aveva sostituito proprio Lorenzo Insigne davanti nella gara di mercoledì scorso, segnando anche. Nonostante questo però può giocare anche da intermedio e l'ha fatto già diverse volte proprio con Sarri.

ATTACCO PESANTE PER PIOLI

Stefano Pioli ha trovato la quadra della sua Fiorentina dopo alcuni mesi in cui diverse cose erano andate per il verso storto. Una situazione anche normale vista la rivoluzione avvenuta in estate e le tante cessioni che avevano portato la dirigenza a puntare su giovani di talento che avevano però bisogno di crescere. Di fronte a un Napoli molto ben organizzato tatticamente Pioli però non avrà paura e continuerà a fare il suo gioco. Sarà quindi anche confermato l'attacco pesante che abbiamo visto nelle ultime settimane. Giovanni Simeone, figlio del Cholo, sarà schierato al centro del tridente per sfruttare la sua rapidità nella profondità e un fiuto del gol da non sottovalutare. Se Federico Chiesa sulla sinistra sarà la classica ala brava a saltare l'avversario dall'altra invece ci sarà Thereau. L'ex Udinese è un calciatore atipico, un attaccante moderno che può giocare sia da prima che da seconda punta. Staremo a vedere se ci saranno delle sorprese.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, R.Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Ounas All.Sarri

FIORENTINA (4-3-3) Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau. All.Pioli

