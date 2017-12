QUELLI DELLA SAN PABLO/ Su Rai Movie il film con Steve McQueen (oggi, 10 dicembre 2017)

Quelli della San Pablo, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 10 dicembre 2017. Nel cast: Steve McQueen e Richard Crenna, alla regia Robert Wise. La trama del film nel dettaglio.

10 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

STEVE MCQUEEN NEL CAST

Quelli della San Pablo, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 21,10. Una pellicola drammatica con il titolo in lingua originale (The Sand Pebbles). Il film è uscito nel 1966 per la regia di Robert Wise e vede come attore protagonista Steve McQueen. A completare il cast ci sono anche Richard Crenna, Mako, Larry Gates, Marayat Andriane e Richard Attenborough. Steve McQueen ha raggiunto la celebrità nel 1963 grazie al film di guerra e drammatico "La grande fuga". L'ultima sua interpretazione risale al 1980, pochi mesi prima di morire, nella pellicola di genere avventura "Il cacciatore di taglie (The Hunter)". Ma scopriamo adesso la trama del film nel dettaglio.

QUELLI DELLA SAN PABLO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Jake Holman è il capo macchinista di una vecchia nave spagnola, la San Pablo, ormeggiata lungo il fiume Xiang Kiang, uno dei corsi d'acqua più importanti della Cina. La prima cosa che nota è che i membri dell'equipaggio addetti ai lavori più umili sono tutti cinesi. Jake si rende conto che gli addetti alla sala macchine non conoscono il funzionamento di un motore, addirittura pensano che all'interno ci possano essere gli spiriti. Holman è molto contrariato e quando Chien muore per un incidente sul lavoro, tutti i cinesi presenti sulla nave lo ritengono responsabile. Accade che Holman, mentre si trova con Frenchy in una taverna, accorre in difesa di Maily, una giovane cinese in difficoltà per le eccessive e sgradevoli attenzioni di un marinaio di nome Stawski. A Frenchy piace Maily, si innamora di lei, elargisce una somma in danaro al gestore dell'osteria affinché lasci libera la ragazza e la sposa. Qualche tempo dopo, la San Pablo viene presa in ostaggio dai rivoluzionari cinesi, il comandante della nave ordina ai membri dell'equipaggio di non lasciare l'imbarcazione ma Frenchy ogni notte raggiunge a nuoto la riva per andare dalla sua giovane moglie. Una mattina il giovane non fa rientro sulla nave e il comandante invia a terra Holman per cercare di capire cosa fosse accaduto. Giunto nella casa degli sposi, Holman trova Maily in lacrime vicino al marito morto improvvisamente per una forma grave di febbre tropicale. Quando scopre che la donna è incinta, Holman decide di portarla in un luogo sicuro ma un gruppo di rivoluzionari cinesi irrompono nella casa, lo picchiano a sangue e rapiscono Maily per poi ucciderla.

La situazione diventa ancora più difficile quando i ribelli torturano il nuovo capo motorista della San Pablo, il buon Po-han, amico più caro di Jake. Contrariamente agli ordini del comandante Collins, Holman decide di porre fine alle sofferenze di Po-han e lo colpisce a morte con il suo fucile. I guerriglieri cinesi inoltre, chiedono a Collins che Holman fosse dato loro in consegna, poiché lo ritenevano colpevole dell'uccisione della giovane Maily. Nonostante i timori di un attacco alla nave, Collins, non soltanto respinge la richiesta dei cinesi ma spara una scarica di mitra verso le loro imbarcazioni. A questo punto il comandante decide di portare la San Pablo più vicino possibile alla costa, per correre in aiuto di Jameson, un missionario che Holman aveva conosciuto tempo addietro. La missione viene assalita dai militari cinesi e, dopo una serie di scontri feroci, Collins e lo stesso Holman vengono ammazzati. I due non muoiono invano infatti grazie a loro Shirley Eckert, l'assistente del missionario Jameson, riesce a salvarsi e a raggiungere la San Pablo e a salpare insieme ai marinai scampati alla ferocia dei cinesi.

