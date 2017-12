ROSY ABATE LA SERIE 2/ Anticipazioni, la seconda stagione si farà? Parla Pietro Valsecchi

Rosy Abate - La Serie 2: la seconda stagione si farà? Il produttore Pietro Valsecchi risponde affermativamente svelando come sia già in fase di scrittura.

10 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Rosy Abate

La seconda stagione di Rosy Abate – La serie si farà? E’ questa la domanda che si sta facendo il pubblico che, dopo aver seguito per anni le avventure di Rosy Abate nella fiction Squadra Antimafia, ha accolto con grandissimo entusiasmo la serie dedicata a Rosy Abate che, in cinque puntate, ha riconquistato i telespettatori. Al centro di Rosy Abate – La Serie c’è la lotta della Regina di Palermo per riconquistare il figlio Leonardo che lei credeva morto e che invece vive da cinque anni con una famiglia adottiva. Per amore del figlio, Rosy che, dopo aver lasciato la Sicilia si era rifatta una vita nuova, lontana dalla mafia, torna ad indossare i panni della mafiosa sperando di poter recuperare gli anni trascorsi lontani da Leonardo. Cinque puntate in cui Giulia Michelini ha regalato colpi di scena, adrenalina ed emozioni al pubblico di canale 5 che spera di poter vedere anche la seconda stagione. Per tutti i fans di Rosy abate arriva così un’ottima notizia: la seconda stagione si farà.

LE PAROLE DEL PRODUTTORE PIETRO VALSECCHI

La seconda stagione di Rosy Abate – La serie si farà. A confermarlo è stato il produttore Pietro Valsecchi che, in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi a Canzoni ha detto: “La storia non ci conclude qui: stiamo già scrivendo la prossima stagione!”. Rosy Abate, come ha raccontato il produttore, è un personaggio diverso dalle solite figure femminili perché è “una donna forte, determinata, capace di comandare sugli uomini, e anche, drammaticamente, di uccidere: una donna controversa, mafiosa e insieme madre, vendicativa ma con un senso di giustizia viscerale”, caratteristiche che la rendono un’eroina della fiction italiana che piace sempre di più al pubblico. Pietro Valsecchi, però, assegna i meriti del successo soprattutto a Giulia Michelini: «E pensare che la cosa più difficile è stata proprio convincerla a recitare ancora in questo ruolo. All’inizio era titubante, ma poi come tutti noi ha capito che Rosy, con la sua umanità, la sua forza ma anche la sua fragilità, è un personaggio che ha ancora molto da dare. E infatti la storia non si conclude qui: stiamo già scrivendo la prossima stagione», ha aggiunto ancora Valsecchi.

© Riproduzione Riservata.