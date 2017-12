ROSY ABATE LA SERIE/ Anticipazioni ultima puntata: Rosy e Leonardo finalmente insieme? (finale di stagione)

Rosy Abate - La Serie, anticipazioni ultima puntata 10 dicembre: la Regina di Palermo torna in Sicilia per riprendersi il figlio Leonardo e scoprire la verità sugli ultimi cinque anni.

10 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Rosy Abate - La Serie

Rosy Abate – La Serie è giunta al gran finale. Oggi, domenica 10 dicembre, alle 21.20 su canale 5, va in onda l’ultima puntata della fiction spin off di Squadra Antimafia che ha riportato in onda uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano ovvero Rosy Abate. Giulia Michelini è tornata così ad indossare i panni della Regina di Palermo che, in questa serie, ha lottato come solo le mamme sanno fare. Nella penultima puntata, Rosy, dopo l’attentato in cui ha rischiato di perdere la vita insieme al figlio Leonardo, si allontana da lui sperando che, senza la sua presenza, possa avere una vita normale. Leonardo, però, comincia a stare male. La leucemia ritorna e solo un trapianto può salvarlo. Rosy, così, si fa avanti salvando la vita a suo figlio. Scopre, nel frattempo, che quella che considerava una famiglia integerrima, in realtà, non è molto diversa dalla sua. Regina, la mamma adottiva di Leonardo, è la figlia del boss Nuzzo Santagata. Rosy, insieme a Luca, comincia a cercare prove che dimostrino il coinvolgimento dei Manetti nella mafia. Regina, nel frattempo, scopre tutta la verità su suo padre e sulla vera madre di Leonardo. Le due donne si affrontano e Rosy annuncia di volersi riprendere a tutti i costi suo figlio. Per farlo uccide anche Roberto Mainetti, il padre adottivo di Leonardo e marito di Regina che era pronto ad ucciderla per proteggere la sua famiglia.

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Luca e Rosy, nell’ultima puntata di Rosy Abate – La Serie, mettono con le spalle al muro Nuzzo Santagata che decide così di condurre una vita in latitanza. Il boss siciliano decide di portare con sé la figlia Regina e il piccolo Leonardo, costretti a lasciare improvvisamente Roma per trasferirsi in Sicilia dove potranno ricevere la protezione degli uomini del boss. Rosy, dopo aver ucciso Roberto Mainetti, non sa dove Regina abbia portato suo figlio. Dopo una serie di indagini scopre che Nuzzo Santagata ha portato sia Regina che Leonardo in Sicilia. La Regina di Palermo decide così di tornare nella sua terra dove, grazie alle sue conoscenze, scopre subito il luogo in cui si trova Leonardo. La copertura di Rosy è ormai saltata. Tutti sanno chi è e così Rosy decide di avvicinarsi nuovamente al figlio per fargli tornare in mente i suoi primi anni di vita trascorsi accanto a lei. Rosy, inoltre, cerca di scoprire cosa sia realmente accaduto negli ultimi cinque anni ovvero dal momento in cui pensava che suo figlio fosse stato ucciso da Veronica colombo e Achille Ferro. Rosy riuscirà a riprendere con sè il suo bambino?

© Riproduzione Riservata.