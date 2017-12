Renato Pozzetto/ Video, dal set alla vita privata: d'Urso-intervista al popolare attore (Domenica Rewind)

Renato Pozzetto protagonista di Domenica Rewind: l'intervista che l'attore concesse a Barbara d'Urso, dalla sua carriera alla vita privata con i momenti più toccanti.

10 dicembre 2017 Emanuela Longo

Renato Pozzetto

Renato Pozzetto torna ad essere protagonista nella puntata di Domenica Rewind, la prima di oggi 10 dicembre e che racchiude il meglio della stagione di Domenica Live. Lo scorso ottobre il popolare attore era stato uno degli ospiti della trasmissione, per una d'Urso intervista molto intensa durante la quale aveva ripercorso la sua ricca carriera. Dopo un viaggio nei ricordi della sua infanzia, non erano mancate le clip sui suoi successi professionali, a partire dalla pellicola La patata bollente. "Il film era curioso, parlava del mio rapporto con un gay, rapporto di amicizia, ho dovuto ospitarlo a casa. C'era Massimo Ranieri che recitava la parte di un gay ed era un argomento molto delicato, l'abbiamo fatto bene, in maniera molto rispettosa...", aveva commentato nell'intervista oggi riproposta. Poi Pozzetto aveva parlato dell'amico della sua vita in assoluto, Cochi, passando per Eleonora Giorgi la quale gli aveva mandato un messaggio: "Ciao Renato, te la ricordi la prima volta che ci siamo incontrati?", aveva esordito nella clip in cui ripercorreva la cena che li fece conoscere, prima di chiosare: "Mi manchi tanto!". CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

RENATO POZZETTO E IL TOCCANTE RICORDO DELLA MOGLIE

Nel corso dell'intervista a Renato Pozzetto fu riservata un'ampia parentesi anche alla vita privata dell'attore, in particolare al ricordo della moglie Brunella, scomparsa dopo una vita trascorsa insieme. Una commovente clip ha ripercorso gli anni più belli, dal loro primo appuntamento in via Umbria alla nascita dei loro figli attraverso una serie di scatti privati. Non poteva mancare poi il saluto di Massimo Boldi, collega e amico intimo di Pozzetto, il quale in un messaggio aveva rivolto parole molto importanti all'ospite di Barbara d'Urso: "Tu sei un amico, speciale, straordinario, tu hai cominciato a portarmi nella tua compagnia... Sono andato a finire che ho fatto il comico grazie a te, ti voglio bene". Infine, un doveroso ricordo di Paolo Villaggio con le toccanti parole scritte da Renato nel giorno della morte dell'amato "Fantozzi": "Ciao Paolo, ci vediamo là, salutami gli altri". I momenti più importanti dell'ospitata di Pozzetto saranno ripercorsa nella puntata di oggi di Domenica Rewind, con tutte le clip più belle, compresa quella sui segreti della stessa Barbara d'Urso sul set di "Mollo Tutto". CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

