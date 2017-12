SAVING MR. BANKS/ Su Rai 3 il film con Tom Hanks e Emma Thompson (oggi, 9 dicembre 2017)

Saving Mr. Banks, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 10 dicembre 2017. Nel cast: Tom Hanks e Emma Thompson, alla regia John Lee Hancock. La trama del film nel dettaglio.

10 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film biografico in prima serata su Rai 3

NEL CAST TOM HANKS

Saving Mr. Banks, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 21:30. Una pellicola biografica che letteralmente si traduce "Salvando il signor Banks" ed è stata prodotta nel 2013. La pellicola ripercorre le vicende che hanno portato alla realizzazione del famoso film Disney "Mary Poppins" e quindi racconta uno spaccato della vita di Walt Disney in quegli anni. La finzione scenica è però stata molto romanzata rispetto alla realtà dei fatti. La regia del film è di John Lee Hancock mentre ad interpretare Walt Elias Disney è l'attore premio Oscar Tom Hanks. Pamela Lyndon Travers, autrice del romanzo Mary Poppins da cui fu tratto il film, è interpretata da Emma Thompson. Nel cast compaiono anche Colin farrell, che interpreta il ruolo del padre della Travers, e Paul Giamatti, l'autista della scrittrice. Il film ebbe una nomination agli Oscar per la migliore colonna sonora, svariate nomination anche ai premi BAFTA e una ai Golden Globes. Il National Board of Review of Motion Pictures lo definì uno dei migliori dieci film dell'anno. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SAVING MR. BANKS, LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

1961: la scrittrice Pamela Lyndon Travers viene contattata da Walt Disney, il quale ha intenzione di fare un film usando come sceneggiatura uno dei suoi romanzi, quello che ha come protagonista la bambinaia Mary Poppins. La scrittrice va così ad Hollywood da Londra, dove vive, per discutere i dettagli della questione, ma lei è molto restia a concedere i diritti d'autore. Non ama infatti lo stile della Disney e non vuole che il suo personaggio venga snaturato. Durante la sua permanenza in California, ha però modo di conoscere meglio il signor Disney, e soprattutto di ripercorrere con la memoria la sua infanzia. Soprattutto ricorda suo padre, morto molti anni prima, a cui lei era particolarmente affezionata e che aveva idealizzato fino a renderlo molto diverso da ciò che era davvero. Alla fine, piano piano, la Travers comincerà a cambiare idea in merito al film su Mary Poppins.

