SHUTTER ISLAND/ Su Rete 4 il film con Leonardo Di Caprio (oggi, 10 dicembre 2017)

Shutter Island, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 10 dicembre 2017. Nel cast: Leonardo Di Caprio e Mark Ruffalo, alla regia Martin Scorsese. La trama del film nel dettaglio.

Shutter Island, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 21,10. Una pellicola di genre thriller che è stata affidata alla sapiente regia di Martin Scorsese nel 2010. La storia narrata nel film, è stata liberamente tratta dall'omonima operata romanzata nel 2003 da Dennis Lehane ed è stata interpretata da alcuni grandi nomi del panorama cinematografico internazionale, come Leonardo Di Caprio e Mark Ruffalo. Ad interpretare il dottor John Cawley è Ben Kingsley, noto attore britannico protagonista di grandi successi cinematografici del calibro di Sexy Beast - L'ultimo colpo della bestia, La casa di sabbia e nebbia, Il libro della giungla ed Iron Man 3. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SHUTTER ISLAND, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Shutter Island è un isola misteriosa e piena di segreti che ospita una struttura detentiva di massima sicurezza, specializzata nel curare detenuti affetti da disturbi neurologici. Nel 1954 gli agenti Edward Daniels e Chick Aule vengono inviati sull'isola per riuscire a far luce in merito alla bizzarra scomparsa di una delle detenute, Rachel Solanda. La donna, che sembra letteralmente scomparsa, è stata arrestata e trasportata a Shutter Island dopo aver provocato la morte dei suoi tre figli, morti affogati nella vasca da bagno. Le prime indagini non producono alcun risultato, con i due agenti che brancolano nel buio più completo. Una notte, l'agente Daniels sogna sua moglie (deceduta cinque anni prima). La donna cerca di avvisarlo che Rachel è ancora viva e si trova ancora a Shutter Island, assieme ad Andrew Laeddis, l'uomo che appiccò l'incendio nel quale la donna perse la vita. L'indomani Daniels ed il suo collega continuano ad interrogare il resto dei pazienti della struttura ed uno di loro racconta a Daniels di come sull'isola vengano condotti sperimentazioni su cavie umane. Dopo diversi giorni Rachel viene trovata sana e salva, nei pressi del faro dell'isola. La donna sembra stare bene ma in un primo momento non è in grado di fornire agli agenti nessun elemento che possa aiutarli nelle indagini. Trascorrono alcune ore ed il collega di Edward sparisce nel nulla, anche lui nei pressi del faro. In una grotta nelle vicinanze, Daniels scova Rachel. Quest'ultima gli racconta che un tempo era un medico della struttura detentiva e che quando si accorse che sull'isola eseguivano esperimenti su cavie umane, venne narcotizzata, diventando così una paziente. Probabilmente anche lo stesso Daniels è stato drogato nelle sue prime ore di permanenza a Shutter Island.

© Riproduzione Riservata.