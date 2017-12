SNOWFALL/ Anticipazioni del 10 dicembre 2017: Franklin in arresto?

Snowfall, anticipazioni del 10 dicembre 2017, in prima Tv assoluta su Fox. Franklin riceve una lezione dal padre che non vede da tempo. Oso entrerà in un altro clan?

Snowfall, in prima Tv assoluta su Fox

SNOWFALL, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata della Fox di oggi, domenica 10 dicembre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Snowfall, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "4 luglio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Franklin (Damson Idris) ritorna al locale dopo il pestaggio subito e capisce di non poter fare quella vita a lungo. Intanto, El Oso (Sergio Peris-Mencheta) viene incaricato di uccidere un uomo del cartello, ma cambia idea quando scopre che ha una relazione con un altro uomo. Teddy (Carter Hudson) invece cerca di tranquillizzare la partner del piano che ha in mente, convinto di poter salvare le apparenze per l'agenzia. Franklin invece racconta cosa gli è successo a Leon (Isaiah John) e scoprono da Karvel (Sheaun McKinney) che Lenny (Craig Tate) ha rubato i suoi soldi. Quest'ultimo decide però di non parlare, provocando la rabbia di Karvel e anche se Franklin cerca di convincerlo a parlare, finisce per essere violentato dal criminale di quartiere. Oso invece riferisce a Claudia di voler uccidere il sicario e chiede che sia lei che il cugino siano presenti. Dopo aver scoperto da Lenny dove si trovano i soldi e realizzato che non si tratta di pochi spicci come aveva detto Franklin, Karvel decide di andarsene via con il denaro sicuro che il ragazzo non oserà opporsi. Intanto, Alejandro (Juan Javier Cardenas) capisce che Teddy non vuole andare avanti con l'affare delle armi e decide di mollarlo. Franklin inizia ad allenarsi con la pistola deciso ad affrontare Karvel e scopre da Leon dove poterlo trovare. Intanto, Teddy si mette in contatto con i Contras per limare i numeri di serie dalle armi pesanti. Dopo aver trovato Karvel quasi privo di sensi, Franklin e Leon lo caricano nel bagagliaio della sua auto e prova a vendere il tutto ad Avi (Alon Aboutboul). Quest'ultimo rifiuta di aiutarli, ma consegna ai due ragazzi una pala con cui seppellire Karvel nel deserto. Dopo essersi risvegliato durante il tragitto, il criminale cerca di riprendere il controllo dell'auto ed infine cerca di scappare, ma Leon gli spara. Durante l'attività con i Contras, Teddy trova un modo per smerciare la cocaina e rientra in contatto con Alejandro, che si trova sul posto. Oso invece continua a tenere nascosto il corpo del sicario nel bagagliaio, in attesa di smaltirlo. Più tardi, Teddy scopre che il campo è sotto controllo grazie ad un trasmettitore posizionato da un ragazzino. Intanto, Franklin trova Karvel in un altro punto del deserto, ferito ad una gamba, ma non riesce ad eliminarlo e Leon è costretto a farlo al posto suo.

ANTICIPAZIONI DEL 10 DICEMBRE 2017, EPISODIO 5 "4 LUGLIO"

Teddy e Alejandro sono rimasti bloccati nel deserto messicano. Lucia decide di vendere cocaina durante la festa del 4 luglio per via del blocco nel commercio, mentre Franklin decide di andare a cercare il padre dopo aver trovato delle loro vecchie foto. Nel frattempo, Pedro propone a Oso di incontrare il resto della famiglia. Dopo essere fuggito prima di rivedere il padre, Franklin riceve una visita dal genitore e scopre che sa tutto dei suoi affari con la droga. Il genitore lo avvisa infatti sulle conseguenze delle sue azioni. Poco dopo, la Polizia arriva sul posto, ma l'evento convince il ragazzo a riprendere con lo spaccio.

