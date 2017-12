Tu si que vales 2017 / Pagelle puntata finale: il vincitore è Salah, ma anche la noia

Tu si que vales 2017: top e flop ultima puntata. Standing ovation per Salah, che vince il talent show. Secondo e terzo posto per Giovanni Cervelli e Davide Santacolomba.

Tu sì que vales 2017

PAGELLE TU SI QUE VALES 2017: LA FINALE ANNOIA

Scontata e noiosa. L'ultima puntata di Tu Si Que Vales 2017 non convince e mette in evidenza tutti i limiti di Belen Rodriguez e Castrogiovanni alla conduzione. Non corre gran feeling tra la coppia, che accusa l'emozione della finalissima. L'argentina pasticcia con la scaletta, mentre il simpatico rugbista fatica a concludere una frase di senso compiuto. Ne viene fuori una puntata frenetica, addolcita da una serie di talenti interessanti, visti e rivisti nelle precedenti puntate. Tu Si Que Vales sembrerebbe un programma vicino alla pensione, ma evidentemente gli ascolti vanno in direzione contraria. Possono sorridere quindi gli autori dello show, che per l'ultima puntata hanno ben pensato di riproporre, ancora, la Scuderia Scotti. Gerry e i suoi prediletti intrattengono il pubblico tra un televoto e l'altro, ma le gag appaiono scontate e ripetitive. I giurati restano nell'ombra per lasciare spazio ai telespettatori e il ritmo ne risente irrimediabilmente.

Si arriva al televoto finale non senza affanni e sbadigli. Belen Rodriguez si dimentica di annunciare il rappresentante di Costa Crociere per il premio ai finalisti. Per la Scuderia Scotti c'è un vincitore ed è Antonio. Il trash è servito coi petardi e i botti che esplodono attorno a Gerry Scotti. Mara Venier si arrabbia per il fumo negli occhi, mentre Giovanni Cervelli spiega come utilizzerebbe il montepremi finale. I pronostici dei giurati servono solo per allungare il brodo, dato che era chiaro che a vincere sarebbe stato Salah The Entertainer. Per il pubblico è stato il più originale e il concorrente con maggiore talento. Noi ci uniamo all'applauso degli spettatori in studio, ma onestamente ci aspettavamo di più. I finalisti hanno confermato le loro capacità fuori dal comune, ma nulla o quasi ci ha stupito in questa puntata finale priva di emozioni. Andrà meglio il prossimo anno? Rumors giornalistci ipotizzano un cambio alla conduzione, sul web infatti si continua a parlare di Belen Rodriguez come possibile conduttrice del prossimo Grande Fratello.

© Riproduzione Riservata.