Uomini e Donne/ Anticipazioni, Graziella e le accuse a Gianni Sperti: la dama verso l'addio? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over: Graziella Montanari verso l'addio definitivo al programma? L'accusa a Gianni Sperti che fa infuriare il web.

10 dicembre 2017 Anna Montesano

Graziella Montanari, Uomini e donne

Il pubblico di Uomini e Donne si chiede se Graziella Montanari sarà o meno allontanata dallo studio di Canale 5 dopo le scene alle quali abbiamo assistito nel corso dell'ultima puntata del trono over. La dama, ricordiamo, ha dato un sonoro schiaffo a Manfredo - suo ben noto ex - censurato dalla regia del programma, che ha preferito non mostrare in diretta questo gesto di violenza. Un gesto che ha scatenato le ire del pubblico che hanno chiesto alla redazione e, in particolare, a Maria De Filippi, l'allontanamento della dama che in più occasioni ha dichiarato di andare via senza, tuttavia, farlo concretamente. La dama purtroppo non è riuscita a conquistare le simpatie del pubblico e non solo per i suoi gesti ma anche per dichiarazioni forti fatte sul suo profilo Facebook subito dopo la puntata che ha visto lo schiaffo a Manfredo.

IL MESSAGGIO SHOCK DI GRAZIELLA

In particolare hanno scatenato molte critiche le parole usate da Graziella nei riguardi di Gianni Sperti, una mole tale da portare la dama a cancellare il post, forse pentendosi delle sue dichiarazioni. Queste le parole scritte dalla Montanari, che partono sempre parlando di Manfredo: "Il maiale mi ha provocato apposta è una persona infernale. Ha sempre avuto ragione Tina che l'ha capito da subito, un lupo vestito da pecora - parte però qui l'attacco inaspettato - Gianni (Sperti, ndr) che dovrebbe fare qualcosa altro invece dell'opinionista. Non ha mai capito una mazza visto che gli ha sempre dato ragione ma sarà perchè a lui piacciono gli uomini!". Come reagirà Sperti di fronte a queste dichiarazioni, poi cancellate da Graziella? Di sicuro gli animi nello studio si accenderanno ancora di più.

