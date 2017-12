Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nilufar in crisi: colpa di Sara e Lorenzo! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati in crisi: colpa della rivalità con Sara Affi Fella e della preferenza di Lorenzo Riccardi

10 dicembre 2017 Anna Montesano

Nilufar Addati e Sara Affi Fella

Se quello come corteggiatrice è stato molto complicato, anche il percorso da tronista si sta mostrando ricco di difficoltà per Nilufar Addati. A Uomini e Donne la ragazza ha dichiarato, nel corso dell'ultima registrazione del trono classico, di sentirsi meno bella e apprezzabile dell'altra tronista, Sara Affi Fella, e per questo sempre la "meno" preferita dai corteggiatori che scendono in studio. È Maria De Filippi a farle però capire che non è di certo questo un elemento determinante per il percorso a Uomini e Donne oltre che scontato che ogni corteggiatore preferisca Sara a lei. Intanto le due troniste continuano a manifestare qualche rivalità soprattutto causata dal fatto che ad entrambe piacciano gli stessi corteggiatori e soprattutto uno: Lorenzo Riccardi.

SARA E NILUFAR: LORENZO "SCEGLIERÀ" LA AFFI FELLA?

È sicuramente lui il corteggiatore che è riuscito a farsi più luce al trono classico in queste puntate ed è proprio il suo modo di fare "sicuro" ad aver fatto colpo sia su Nilufar che Sara. La "strategia" del corteggiatore però continua: Lorenzo, nonostante le troniste lo stuzzichino al fine di scoprire la sua preferenza tra le due, continua a non volersi dichiarare anche se nell'ultima registrazione ha ammesso di avere una preferenza che svelerà solo nelle prossime puntate. Nilufar è però convinta che sia Sara la sua preferita: lo scambio di pungenti battute e i gesti del corteggiatore tradirebbero un interesse molto forte, soprattutto dal punto di vista fisico, per l'ex di Nicola Panico. Se così fosse, come la prenderà Nilufar? Una cosa è certa: questo trono classico si fa sempre più interessante!

