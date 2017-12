VALERIO SCANU/ Parteciperà al Festival di Sanremo 2018? (Domenica in)

Valerio Scanu sarà ospite di Domenica In. Il tour Christmas Songs si avvicina sempre di più alla sua data zero e porterà il cantante sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di Roma

Valerio Scanu, ospite a Domenica In, non ha esitato a schierarsi dalla parte di Cecilia Rodriguez, esprimendo il proprio dissenso verso la scelta del Grande Fratello Vip 2017 di romanzare la vicinanza fra la modella e Ignazio Moser. Una decisione voluta per creare clamore attorno a ogni più piccolo atteggiamento della neo coppia, senza nulla togliere alla veridicità di quanto accaduto nella Casa. Scanu aveva infatti avuto occasione di conoscere la Rodriguez durante la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi e aveva voluto l'argentina e l'ex fidanzato Francesco Monte nella clip della sua Finalmente Piove. Queste le considerazioni fatte al settimanale Nuovo Tv, a cavallo dell'uscita di Cecilia dal reality. Questo pomeriggio Valerio Scanu sarà invece ospite di Rai 1 e di Domenica In. Intanto si vocifera di una possibile partecipazione del cantante italiano al Festival di Sanremo 2018, dove potrebbe salire sul palco al fianco di nomi storici come quello di Mietta e di più recenti come quello di Riki, una delle perle della fucina di Amici di Maria De Filippi. Per ora nulla di certo e Scanu si è guardato bene dal confermare o smentire qualsiasi voce, nonostante sia stata proprio Cristina Parodi a lanciare il gossip durante una precedente puntata di Domenica In.

VALERIO SCANU, IL TOUR CHRISTMAS SONGS

Il tour Christmas Songs si avvicina sempre di più alla sua data zero, che porterà Valerio Scanu sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. L'appuntamento è per il prossimo 16 dicembre, per un live dedicato alla famiglia e pieno di sorprese ed emozioni, oltre che della magia del Natale. La promessa dell'evento del cantautore è di ricreare un'atmosfera esplosiva fatta di colori e luci che rimarranno nella memoria, il tutto immersa nella musica Gospel. Il concerto riguarda per ora un'unica data, ma di sicuro maggiori dettagli ed eventuali variazioni verranno rilasciati proprio da Scanu durante la sua presenza a Domenica In.

GLI ESORDI

Nato nell'aprile del '90 a La Maddalena, Valerio Scanu è una delle voci più affermate del panorama musicale italiano, una rivelazione che conta su una carriera iniziata come solista nel programma Amici di Maria De Filippi. Anche se Scanu debutta nel mondo della musica negli anni 2000 grazie a diversi show televisivi, è la partecipazione al programma di Canale 5 che gli permette di ottenere una maggiore visibilità. Pubblica infatti nel 2009 il suo primo EP dal titolo Sentimento riuscendo a raggiungere il terzo posto nella classifica dei Top Singoli e dando vita ad un tour che lo porterà in giro per l'Italia grazie a 50 tappe. Pubblica al tempo stesso il suo secondo singolo, Dopo di me, scritto dalla cantautrice Malika Ayane e in seguito viene premiato al Wind Music Awards per le vendite ottenute da Sentimento. Il successo lo conferma fra gli artisti emergenti più in vista del momento grazie alla vittoria ottenuta al Festival di Sanremo del 2010, con il brano Per tutte le volte che... e con cui ottiene in seguito il disco di platino grazie alle 70 mila vendite in formato digitale.

