ALFONSO SIGNORINI/ L'intervista a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser... (Che fuori tempo che fa)

Questa sera Alfonso Signorini sarà ospite di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa. Ha da poco concluso la sua esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip 2017

Alfonso Signorini a Che fuori tempo che fa

Dopo aver acceso diversi focolai al Grande Fratello Vip 2017, Alfonso Signorini si è ritrovato a subire una delle prove cult del reality al fianco di Cristiano Malgioglio. Il direttore del settimanale Chi ha dovuto infatti sottoporsi alla sfida delle vasche, in cui gli sono stati gettati addosso diversi prodotti culinari. Uno dei momenti più trash del programma secondo le testate nazionali e che hanno permesso al giornalista di ironizzare sul ruolo di co-conduttore fumantino avuto all'interno del programma. Questa sera Alfonso Signorini sarà ospite di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa. Dal presunto spoiler sul finalista, in cui aveva anticipato la vittoria di Daniele Bossari, fino allo scontro con Giulia De Lellis, Signorini è riuscito a catturare in questa sua ultima apparizione televisiva delle forti critiche sui social. Le famose “bimbe” dell'ex gieffina, le sue supporter, non gli hanno perdonato infatti quello che hanno definito un attacco gratuito nei confronti della loro beniamina, a causa di un'esasperazione di una sua presunta frase omofoba. Il tutto concluso tuttavia con un abbraccio fra i due diretti interessati, pochi giorni prima della finale del reality.

ALFONSO SIGNORINI, L’INTERVISTA A CECILIA E IGNAZIO

A pochi giorni dalla fine della seconda edizione del Gf Vip 2, Alfonso Signorini è ritornato a parlare dello scandalo dell'armadio che ha messo alla gogna mediatica Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nel suo programma web Casa Signorini, il giornalista ha deciso di intervistare i due diretti interessati sulla pioggia di critiche che hanno subito per quella scelta di rinchiudersi nell'armadio di Giulia De Lellis, intenti a fare non si sa cosa. Signorini alla fine ha dato un'occasione in più alla neo coppia di cavalcare l'onda del dubbio, la stessa che agli occhi del direttore ha permesso al reality di aumentare il proprio successo. Signorini è infatti consapevole che lo scandalo creato da Cecilia e Ignazio ha fatto leva sulla curiosità morbosa del pubblico, spaccando l'opinione del pubblico italiano a metà ed ottenendo come risultato una maggiore attenzione per le dinamiche interne della Casa.

LA CARRIERA GIORNALISTICA

Specializzato nella cronaca rosa e nel gossip, Alfonso Signorini nasce a Milano nell'aprile del '64 e matura nella prima parte della sua vita una forte esperienza nel campo dell'insegnamento. Dopo la laurea in Lettere, il futuro giornalista inizia infatti ad insegnare in un Liceo Classico di Milano diverse materie, dal Latino all'Italiano, e dalla Storia al Greco. Inizia poi a collaborare con La Provincia di Como e Panorama, diventando così un esperto del gossip e scegliendo poi di affiancare Silvana Giacobini nella direzione di Chi. Nel 2008 assume il ruolo di timoniere di Tv, Sorrisi e Canzoni, dopo un debutto in tv nel programma Chiambretti c'è, del comico Piero Chiambretti. Sono anni in cui Signorini diventa fra gli ospiti più richiesti dei programmi televisivi, da L'Isola dei Famosi a Verissimo, di cui diventerà co-conduttore al fianco di Silvia Toffanin. Due anni dopo diventa opinionista del Grande Fratello, ruolo che mantiene fino a quest'anno, raddoppiando la presenza con la versione Vip del reality.

© Riproduzione Riservata.