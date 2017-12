ALLERTA METEO/ Big snow, la neve attacca il nord. Allarme temporali a Genova (oggi, 11 dicembre 2017)

Allerta meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 11 dicembre 2017. Big Snow arriva ed è preoccupazione nel nord del paese. Problemi legati ai temporali in Liguria e zone limitrofe.

11 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

La giornata di oggi, lunedì 11 dicembre 2017, sarà condizionata anche dai forti temporali che saranno protagonisti soprattutto sul versante tirrenico al centro-nord. La Liguria sarà vessata dai temporali con l'allerta meteo che ha portato per esempio a rinviare la gara di Serie A Genoa-Atalanta con ventiquattro ore di anticipo rispetto al fischio d'inizio che si sarebbe dovuto tenere stasera allo Stadio Luigi Ferraris. I temporali poi andranno a colpire anche bassa Toscana e il Lazio anche se in questa seconda circostanza il tutto accadrà solo ed esclusivamente durante la mattinata. Sulla Liguria invece i temporali perdureranno durante tutto l'arco della giornata. Le temperature minime della giornata andranno sotto lo zero in diverse città, -2° su Aosta, Torino e Bolzano. Le massime invece saranno registrate al sud dove vedremo addirittura 18° in provincia di Catania in Sicilia.

PREVISIONI METEO, ARRIVA BIG SNOW, ALLERTA AL NORD

E' arrivato big snow ed è allerta meteo sul nord del nostro paese. La situazione sta diventando veramente molto complicata con la neve che colpirà progressivamente tutto l'arco delle Alpi. Già dalle prime ore del mattino della giornata di oggi, lunedì 11 dicembre 2017, vedremo cadere neve soprattutto sul versante nord-ovest e cioè tra Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Nel pomeriggio la situazione si farà più contenuta, ma continuerà a nevicare in maniera importante nelle stesse zone anche con la possibilità di cumuli di neve anche piuttosto pericolosi. Una situazione che dovrebbe comunque diventare più tranquilla già mercoledì quando il sole tornerà a fare capolino un po' ovunque. Le temperature sono pronte a precipitare con il termometro che si porterà in alcune zone a quasi dieci gradi sotto allo zero. Non bisogna fare attenzione comunque solo alla neve, perché anche la pioggia sarà molto pericolosa in alcune zone.

