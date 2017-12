AMICI 17/ Primo daytime dopo le sfide di sabato: cosa succederà nella scuola? (oggi, 11 dicembre 2017)

11 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Stefano De Martino, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta

Oggi, lunedì 10 dicembre 2017, alle 13.50 su Real Time andrà in onda il daytime di Amici 17, condotto da Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Dopo la puntata di sabato, si torna nella scuola per preparare le nuove sfide. Le due squadre dovranno fare i conti con i risultati delle due sfide di sabato, vinte entrambe dalla squadra Fuoco. I membri della squadra Ferro dovranno sicuramente cercare di chiarirsi se non vogliono perdere nuovamente settimana prossima. Per quanto riguarda la classifica di gradimento al primo posto si è confermato Einar: “Indubbiamente Einar è votato dalla maggior parte dalle ragazzine per il suo aspetto, però c'è da ammirare il fatto (è evidente!) che non ci marcia su, come invece molti hanno fatto negli anni precedenti. A me piace tanto e credo che in questi mesi migliorerà tanto” e “Vorrei tanto sapere il motivo per il quale sentite la necessità di buttare me**a addosso ad Einar solamente perché è primo in classifica”, scrivono due utenti in difesa del cantante. In attesa di scoprire cosa succederà oggi nella scuola più famosa della tv, rivediamo cosa è successo sabato nello studio di Canale 5.

AMICI 17, 9 DICEMBRE 2017

La puntata di sabato, condotto da Maria De Filippi, è stata molto calda. In apertura la conduttrice ha parlato del passaggio di Grace e Nicolas dalla squadra Ferro a quella Fuoco. Occhi puntati su Biondo che è stato sfidato da Peppe Diego Buonocore, ma Alex Braga ha deciso che Biondo deve resterà nella scuola. La prima sfida a squadra è stata vinta dai Fuoco con il 66%. I ballerini della squadra vincente hanno votato per l'eliminazione di Orion, ma i professori hanno deciso di salvarlo. Il Fuoco vince anche la seconda sfida a squadre con il 59%. Luca, dopo un accesa lite con Rudy Zerbi, è ultimo nella classifica di gradimento. Mentre in cima alla classifica c’è Einar, seguito da Carmen, Biondo e Lauren.

