Aida Yespica / Dopo il GF Vip 2 ospite dalla d’Urso: l’amore per Geppy e il passato difficile (Pomeriggio 5)

Aida Yespica, dopo il Grande Fratello Vip la showgirl venezuelana debutta da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5, il racconto del passato e l'amore per Geppy Lama.

11 dicembre 2017 Valentina Gambino

Aida Yespica a Pomeriggio 5

Aida Yespica oggi sarà tra le protagoniste indiscusse del salotto di Pomeriggio 5, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset e condotto dalla ruspante Barbara d’Urso. Per l’occasione, con l’ex protagonista del Grande Fratello Vip, si parlerà anche di Luca Onestini e Ivana Mrazova, specie dopo le sue esternazioni nel corso di una “sospetta” diretta su Instagram dove menzionava i due considerandoli ormai una coppia. Di seguito, con la conduttrice si avrà modo anche di parlare del fidanzato Geppy Lama e del triste passato emerso durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Proprio di recente, l’ex modella intervistata da Silvia Toffanin e Ilary Blasi nel corso dello speciale di Verissimo andato in onda lo scorso sabato, ha affermato di non essere single: "Geppy sta benissimo e siamo ancora fidanzati. Lui non mi ha mollato un attimo e ha capito che nella casa non è successo nulla", ha confidato in riferimento all’avvicinamento sospetto con Jeremias Rodriguez.

Aida Yespica dopo il GF Vip ‘debutta’ dalla d’Urso

La showgirl venezuelana ha parlato quindi della sua esperienza al Grande Fratello Vip, confidato di avere sottovalutato Daniele Bossari, vincitore di questa seconda fortunatissima edizione: "Non pensavo fosse così forte, devo ammetterlo, l’ho sottovalutato". Proprio con il presentatore però, ha confidato di aver vissuto momenti emozionanti e divertenti, durante la famosa settimana passata insieme nella Spa: "La settimana con Daniele è stata stupenda e lui è stato molto rispettoso, anche se ha sudato tanto". Intervistata per Il Giorno invece, il suo primo pensiero è andato al figlio Aron, attualmente a Miami con il padre: "Aron significa “l’illuminatore”, e Aron ha davvero illuminato le nostre vite", ha spiegato riguardo il significato del suo nome. Poi ha svelato il suo più grande errore: "Il matrimonio con Leonardo Gonzales, soprattutto perché avevo coinvolto Aron, che aveva un bel rapporto con lui". Geppy sarà finalmente quello giusto? Vedremo cosa racconterà nel corso di Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso.

