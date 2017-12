Alice Campello è incinta/ Foto: Alvaro Morata bacia il pancino, sui social il “paragone” con Chiara Ferragni

11 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Alice Campello e Alvaro Morata

Alvaro Morata sta per diventare papà: Alice Campello è incinta. È stata la moglie stessa dell'attaccante del Chelsea a dare la lieta notizia, come accade ormai negli ultimi anni, sui social. «Sei la mia felicità, il marito migliore che potessi desiderare... sei il mio rifugio, la mia casa, la mia gioia, la mia famiglia... e sono sicura che sarai il miglior papà che esiste», ha scritto la modella su Instagram, pubblicando una foto che sta facendo impazzire tutti i loro fan. Nello scatto è ritratto l'ex Juventus che bacia il pancino della mogliettina. «Ti amo che mi scoppia il cuore», ha concluso la bella Alice. Anche Morata ha usato la sua pagina social per annunciare che presto diventerà papà, ma attraverso un messaggio dolcissimo per la moglie: «La prima volta che ti ho visto ho capito che stavi per diventare la madre dei miei figli e sono sicuro che sarai la madre più bella e dolce di questo mondo, non posso amarti di più!». Sui social non è mancata l'ironia, con la quale è stata tirata in ballo Chiara Ferragni, amica di Alice Campello: «Ho già dimenticato il bimbo della Ferragni e FEDEZ, pronto qui abbiamo Morata e la Campello li abbiamo sottovalutati», scrivono su Twitter.

ALICE CAMPELLO INCINTA: MORATA DIVENTERÀ PAPÀ

La notizia del bebè in arrivo a casa Morata in realtà non è proprio un fulmine a ciel sereno, perché le rotondità sospette di Alice Campello avevano già destato qualche sospetto. Il giocatore del Chelsea recentemente ha pubblicato una foto della coppia al luna park del Winter Wonderland in Hyde Park, a Londra: sotto il cappotto della modella e blogger si intravedeva un pancino sospetto, tanto che si parlava già di una possibile gravidanza. Nel frattempo è emerso un altro indizio del lieto evento: un'esultanza di Morata durante una partita dello scorso settembre. Dopo una tripletta allo Stoke City, l'attaccante ha mimato con le mani la lettera “A”, iniziale del nome della moglie, nascondendo poi il pallone sotto la maglia, il tipico gesto con il quale i calciatori annunciano di diventare papà. La coppia, che si è sposata lo scorso giugno a Venezia, prestò vedrà crescere dunque la propria famiglia.

Sei la mia felicità, il marito migliore che potessi desiderare... sei il mio rifugio, la mia casa, la mia gioia, la mia famiglia... e sono sicura che sarai il miglior papà che esiste. Ti amo che mi scoppia il cuore @alvaromorata Un post condiviso da ALICE (@alicecampello) in data: 11 Dic 2017 alle ore 12:31 PST

