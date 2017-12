BEAUTIFUL/ Thomas salva Sally durante l'udienza (Anticipazioni 11 dicembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 11 dicembre: Sally rischia cinque anni di prigione, ma Thomas interviene a suo favore. Ridge cerca di riconquistare Brooke.

11 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Beautiful in onda su Canale 5

Dopo la pausa domenicale oggi, lunedì 11 dicembre, alle 13.40 inizia una nuova settimana in compagnia di Beautiful, la celebre e storica soap opera americana. Nella puntata di oggi Ridge e Brooke hanno un intenso confronto. Forrester ricorda alla ex moglie che, nonostante il matrimonio tra lei e Bill, il sentimento che li unisce non morirà mai e che il loro destino è tornare insieme. Brooke apprezza l’ammissione di colpa di Ridge e il fatto che creda ancora in loro, ma la Logan ribadisce che tra loro è tutto finito. A “Il Giardino” sopraggiunge Bill che affronta il suo rivale. Intanto all'udienza preliminare Sally rischia una pena di 5 anni di carcere. A salvare la Rossa però, arriverà Thomas con una dichiarazione che potrebbe scagionarla. Sally riconoscente nei confronti di Thomas si dichiarerà a lui con un bacio passionale.

COSA SUCCEDERÀ A SALLY?

Ovviamente le vicende di Sally e della Spectra saranno al centro delle puntate di questa settimana. Dopo l’aiuto di Thomas a Sally, i Forrester rinunciano alla causa contro la Spectra, ma i beni dell'azienda vengono comunque confiscati. Intano si scopre che è stato Bill a scrivere la recensione che ha stroncato Sally: l’uomo infatti sogna di costruire un grattacielo proprio dove sorge il vecchio edificio della Spectra ed è pronto a tutto per realizzare il suo progetto. Sally decide allora di lasciare Los Angeles, ma prima di lasciare mostra a Thomas un suo bozzetto. Il giovane Forrester rimarrà colpito e le chiederà di restare. Intanto Liam e Steffi scoprono le intenzioni di Bill e informano Thomas che ancora una volta aiuterà Sally…

