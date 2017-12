BELEN RODRIGUEZ / Esplodono le critiche sul web: perché il suo lato B è lievitato?

Belen Rodriguez è stata criticata dal web dopo la finalissima di Tu sì que vales. Il motivo? Un lato B improvvisamente lievitato e che appare a dir poco sospetto...

11 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha concluso la sua avventura a Tu sì que vales: gli ascolti della finalissima dello scorso sabato sono stati più che buoni anche se la conduzione dell'argentina ha riservato più di qualche sorpresa in negativo. Le gaffe non sono mancate a partire dalle opinioni chieste ai giudici sul favorito per la vittoria, ancor prima della chiusura del televoto, o anche peggio alla mancata chiamata agli sponsor nella proclamazione dei vincitore. Maria De Filippi ha avuto il difficile compito di riportare all'ordine la conduttrice anche per quanto riguarda la storpiatura dei nomi dei finalisti o l'uso di qualche battuta non troppo d'effetto. È soprattutto la frase sull'abito da lei appena cambiato ovvero "non l'ho pagato io il vestito" ad aver reso necessario l'intervento di Queen Mary che ha fatto notare alla sua protetta come la sua affermazione non fosse affatto elegante. La diretta della finalissima ha quindi messo in evidenza diverse pecche nella conduzione di Belen che, con questi presupposti, appare ora più in discussione che mai per la conduzione del Grande Fratello Nip. Con questi presupposti sarebbe meglio rivolgersi ad una conduttrice di maggiore esperienza?

Belen Rodriguez e i dubbi sul lato B

Ma c'è un altro dubbio riguardante Belen Rodriguez che continua a suscitare un gran polverone nei social network e che riguarda il lato B della presentatrice, lievitato improvvisamente. Sono troppo vive nell'immaginario di tutti le foto scattate in estate durante le quali l'argentina non sembrava avere un lato B particolarmente sporgente, niente a che vedere con quanto visto sabato sera a Tu sì que vales. Gli abiti da lei indossati hanno evidenziato delle forme profondamente evidenti e notate dal pubblico da casa. Ecco dunque che la discussione è esplosa riguardo le vere motivazioni di questo cambiamento: si tratta solo di un'imbottitura usata durante la finalissima o Belen, proprio come dichiarato dalla stessa Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2, si è rivolta alla chirurgia estetica? Tra i tanti dubbiosi c'è chi sostiene invece che possa trattarsi delle conseguenze di un duro allenamento in palestra.

