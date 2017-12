CHE TEMPO CHE FA/ Pagelle 10 dicembre: la musica degli U2 e il partito di Grasso

Che tempo che fa: il meglio e il peggio della serata. Bono Vox e The Edge cantano Songs of Experience; Pietro Grasso scende in campo con Liberi e Uguali.

11 dicembre 2017 Rossella Pastore

Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

A Che tempo che fa, Pietro Grasso mostra in anteprima il simbolo del partito. Quella del nome è stata una scelta dovuta, un po' come il braccialetto per i neonati. Ma il Presidente non è un tipo egocentrico: al centro ci sono i poveri, per un ritorno alle origini riassunto dal rosso sullo sfondo. Rosso vivo... per un Rosso che vive. Voto: 5. Un filo dello stesso colore lega Grasso all'ospite successivo. Bono Vox è l'archetipo del miliardario buono, votato alla filantropia e benefattore fino in fondo... o ai fondi. Evasi. Nell'intervista non se ne accenna, ma i temi sociali non mancano: "L'Italia è stato uno dei Paesi più generosi, coi rifugiati. Ama il prossimo tuo è un ordine, e in Europa è... all'ordine del giorno". Bravo a parole. Voto: 6. Indietro tutta è un titolo azzeccato, per la second edition del carrozzone arboriano. Più indietro di così non si può. La tv carnevalesca di Arbore e Frassica è morta e sepolta, e i due conduttori non se la passano meglio. Non è un caso che si parli di epitaffi: "Il mio [di Arbore] sarebbe: 'Amava molto l'improvvisazione. Improvvisamente, ci ha lasciati'". Voto: 6.

È appena uscito Il buono che fa bene, il nuovo libro di Carlo Cracco: "Abbiamo cambiato editore e anche un po' filone". Poi dichiara: "Se fossi un piatto sarei un soufflé di baccalà". Okay, l'uscita si presta a facili ironie. E non solo per via del baccalà: Cracco è proprio noioso, piatto. Voto: 5. Per Fazio, Fabio Volo è lo scrittore più letto in Italia. Certo, ma c'è davvero bisogno di sottolinearlo? Quando tutto inizia è il titolo del suo ultimo romanzo: "Per ora i pareri sono tutti positivi", dice, e chiede un'inquadratura stretta per dedicarsi alla scaramanzia del caso. Cosa dice della sua vita privata? "La mia compagna ha imparato un po' di italiano, ma io con l'islandese sono negato". Perfetto: le sgrammaticature si estendono alle lingue straniere. Voto: 3. Al Tavolo, Mal ricorda i bei vecchi tempi: "Devo tutto a Furia". Quando si dice cavallo di battaglia. Voto: 6.

