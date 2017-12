COLOMBO - IL SEGRETO DI NORA CHANDLER/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 11 dicembre 2017)

Colombo - Il segreto di Nora Chandler, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 11 dicembre 2017. Nel cast: Peter Falk e Pippa Scott, alla regia Richard Quine. Il dettaglio.

il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

PETER FALK NEL CAST

Colombo - Il segreto di Nora Chandler, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 17:15. Una pellicola di spionaggio che rappresenta un vero e proprio must. Un appuntamento imperdibile ogni qual volta appare in televisione, stiamo parlando di Colombo, celebre tenente della TV americana interpretato dal grande Peter Falk, scomparso ormai sei anni or sono. Nel pomeriggio di oggi lunedì 11 dicembre, alle ore 17:15 su Rete 4, Falk ritorna nei panni del più amato investigatore del piccolo schermo nell'episodio "Il segreto di Nora Chandler", appartenente alla seconda stagione della serie. Un episodio andato in onda in Italia ben quarant'anni fa esatti (31 agosto 1977), ma che, come testimoniano gli ascolti provenienti in larga parte dai fan affezionati, non invecchia mai. Anche questo episodio, così come il precedente, è stato diretto da Richard Quine, prima attore poi regista. Tra gli attori, oltre al già citato Peter Falk, da segnalare la presenza di Pippa Scott, attrice televisiva già affermatasi negli anni '50, Anne Baxter, Premio Oscar nel 1947 alla miglior attrice non protagonista nel film "Il filo del rasoio", e Mel Ferrer, attivo nel cinema da fine anni '40. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COLOMBO - IL SEGRETO DI NORA CHANDLER, LA TRAMA DEL FILM DI SPIONAGGIO

"Il segreto di Nora Chandler", titolo originale "Requiem for a Falling Star" (letteralmente "Preghiera funebre per una stella cadente"), narra la vicenda a tinte noir dell'attrice Nora Chandler, vecchia star del cinema. La sua assistente, Jean Davis, è in procinto di sposarsi con il reporter di gossip Jerry Parks, il quale conosce diversi segreti della stessa Chandler. A causa di ciò, Nora decide di agire, prima buca una delle ruote dell'auto di Jean, il che la costringe a cambiare auto, poi fa scoppiare un incendio in cui rimane coinvolta l'auto di Parks con all'interno Jean, alla guida. Inizialmente si pensa che fosse proprio il reporter l'obiettivo principale dell'assassina, ma ancora una volta ci penserà Colombo a smascherare il colpevole (in questo caso "la" colpevole). Il tenente, infatti, indaga in profondità come suo solito, tanto da arrivare a conoscere alcuni dettagli sulla vita personale della Chandler, in passato la donna era sposata con un uomo che, magicamente, scomparve nel nulla, Colombo inizia dunque a ragionare sui fatti legati alla scomparsa del marito, venendo a scoprire che l'uomo non era affatto "scomparso"...

