CRIMINAL MINDS 11/ Anticipazioni puntata 11 dicembre: la BAU indaga su un killer che colpisce le future spose

Questa sera, lunedì 11 dicembre, la prima serata di Rai 2 alla serie Criminal Minds. Dalle 21.20 vanno in ponda tre episodio dell'undicesima stagione.

11 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Criminal Minds 11 su Rai 2

Questa sera, lunedì 11 dicembre, la prima serata di Rai 2 è dedicata ai criminologi dell'FBI. Dalle 21.20 andranno in onda atre episodi dell’undicesima stagione di Criminal Minds. Nel primo episodio dal titolo “Finché morte non ci separi" gli agenti speciali dell’FBI sono impegnati in alcune indagini a Savannah, in Georgia, per risolvere una serie misteriosi di omicidi le cui vittime sono tutte future spose. Le indagini si concentreranno immediatamente proprio su una donna dal fisico possente e che soffre da tempo di grandi disturbi di personalità. Intanto Garcia continua la sua indagine sulla “sporca dozzina”. Nel secondo episodio, intitolato "Fuorilegge", iI team si reca a Las Vegas in seguito all’uccisione di tre impiegati di un ristorante avvenuta durante una rapina. Le indagine porteranno alla riapertura dl un vecchio caso irrisolto di sei anni prima, avvenuto nella stessa città.

PROBLEMI PER LA DOTTORESSA LEWIS

Nel terzo episodio dal titolo “I fantasmi della notte” la squadra BAU indaga su dei cadaveri integrati in alcuni graffiti di arte macabra a Detroit. I sospetti ricadano su un inafferrabile artista di strada. Intanto la dottoressa Lewis ha alcune difficoltà nel bilanciare la relazione con il suo fidanzato e il lavoro. La dottoressa Tata Lewis è interpretato da Aisha Tyler, attrice molto nota sul piccolo schermo. È apparsa nella celebre serie tv Friends, nel ruolo ricorrente della paleontologa ragazza di Joey e poi di Ross nella nona e decima stagione. Ha recitato anche in CSI: Miami, Nip/Tuck, CSI: Crime Scene Investigation e 24 durante la stagione 2004-2005. Ha preso parte anche alla prima stagione di Ghost Whisperer e Senza traccia. Tra le serie più recenti, oltre Criminal Minds in cui recita dal 2015, è apparsa anche in Modern Family e Super Girl.

