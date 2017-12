Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Vanno a vivere insieme: l’indiscrezione bomba (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo il Grande Fratello Vip 2, la coppia verso la convivenza? Arriva la bollente indiscrezione tra le pagine del settimanale "Chi".

11 dicembre 2017 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono per eccellenza “la coppia dello scandalo”. Nonostante nell’armadio del Grande Fratello Vip 2 non sia successo niente (o quasi…), per il popolo della rete i due, dentro la Casa più spiata d’Italia si sarebbero dati massicciamente da fare. E così, una volta fuori i fidanzati sono stati investiti dalle critiche e gli insulti. Ad avere la peggio è stata la sorella di Belen mentre l’ex ciclista è caduto – quasi – in piedi (attenzione al ginocchio già dolorante!). “È stata una montatura. Si è cercato di pensare male ma ci siamo dati solo un bacio. Hanno montato un video in cui hanno inserito i rumori, ma non c'è stato nulla. Mi spiace per lei: purtroppo ne esce sempre peggio la ragazza”, ha confidato il figlio di Francesco Moser, intervistato tra le pagine del settimanale Nuovo ed in riferimento al “famoso armadio”. Successivamente lo sportivo, ha affermato cosa è scattato durante i mesi di “reclusione”: “È nato un sentimento molto forte tra noi, era quasi impossibile reprimerlo. Mi rendo conto che non sia stato molto carino, ma è successo e non mi devo giustificare”.

Ignazio e Cecilia, dopo il GF Vip arriva la convivenza

Mentre Ignazio non vuole giustificarsi, la sua fidanzata continua a collezionare insulti. Di recente, ospite in una discoteca, dopo essere stata offesa dal pubblico, ha risposto elegantemente con il gesto dell’ombrello. Qualche giorno fa, anche Simona Izzo è tornata nuovamente a parlare di loro, affermando che entrambi non posseggono talento ma per vivere una storia d’amore, per fortuna non occorre averlo. A questo punto, la regista ha suggerito loro di viversi la loro passione lontani dalle telecamere dei programmi televisivi. Vedremo cosa riusciranno a fare. Del resto, dopo Verissimo con Silvia Toffanin, potrebbero puntare a Mattino Cinque con Federica Panicucci. Come ben sapete infatti, la coppia ha rifiutato di prendere parte ai programmi di Barbara d’Urso che di fatto, insieme a Maria De Filippi rappresenta il pilastro salto della rete. Ed intanto, secondo il settimanale “Chi”, la coppia sta pensando alla convivenza: “Cecilia Rodriguez una volta fuori dalla Casa non ha fatto i conti con la sua nuova vita: attualmente vive dalla sorella Belen, ma insieme con Ignazio Moser cerca una nuova casa dove andare a vivere”.

