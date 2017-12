Che fuori tempo che fa/ Anticipazioni 11 dicembre: Alfonso Signorini, Gabriel Garko e Banfi tra gli ospiti

Che fuori tempo che fa, anticipazioni puntata del lunedì sera, quali ospiti ci saranno nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Rai? Tanti amici attorno al tavolo.

11 dicembre 2017 Valentina Gambino

Che fuori tempo che fa

Nella seconda serata di oggi, lunedì 11 dicembre 2017, dopo la fortunata serie TV dal titolo “Scomparsa”, l’ammiraglia di Casa Rai ci regalerà un nuovo appuntamento con Che fuori tempo che fa, che torna al seguito dello show della domenica in prima serata. Fabio Fazio tornerà più in forma che mai, nella speranza di risollevare gli ascolti TV di un programma ridotto ormai ai minimi storici. Questa stagione, per i programmi di punta dell'ammiraglia di Casa Rai è davvero da dimenticare. Se le fiction TV sono da sempre dei prodotti vincenti, i programmi tradizionali non decollano. E così, serve a poco il traino di "Scomparsa", la serie con Vanessa Incontrada trasmessa prima dell'effettivo appuntamento con Fazio in onda nella seconda serata di lunedì. La scorsa settimana infatti, il programma ha raggiunto un risultato proprio da dimenticare con 11,26% di share. Bisogna però affermare che, nello stesso orario vi era la finalissima della seconda edizione del Grande Fratello Vip, reality show fortunatissimo della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Questo però, non basta per giustificare un risultato simile. Quest'anno sta facendo male Fazio esattamente come la Parodi e Domenica In. A Viale Mazzini intanto, continuano ad interrogarsi alla ricerca di una soluzione…

Che fuori tempo che fa, ospiti della serata con Fazio

Nella seconda serata di oggi, lunedì 11 dicembre 2017, dopo la Fiction “Scomparsa” con Vanessa Incontrada, tornerà in onda il famoso tavolo di Che fuori tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Volete conoscere tutte le anticipazioni e gli ospiti del nuovo appuntamento? Bene, allora vi trovate nel posto giusto. La copertina del programma (per risollevare gli ascolti?) sarà sempre affidata a Maurizio Crozza che insieme ad Antonio Cabrini è presente nel cast fisso della trasmissione del primo giorno della settimana. Insieme a conduttore, ritroveremo anche la sua validissima spalla, l’attore Fabio De Luigi. Spazio poi per tantissimi ospiti, eccoli a seguire. Reduce da una seconda edizione fortunatissima del Grande Fratello Vip, avremo modo di ritrovare in Rai il direttore di “Chi”, Alfonso Signorini. Insieme a lui anche gli attori Ugo Pagliai e Lino Banfi. Per quanto riguarda lo sport invece, spazio per la ciclista su strada Letizia Paternoster, per la cucina lo Chef di cucina Vegetariana Simone Salvini e per finire, l’affascinante Gabriel Garko.

© Riproduzione Riservata.