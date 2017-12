Cristina Buccino / L’icona sexy di Instagram si confessa: ‘Noi donne siamo tutte cornute!’

11 dicembre 2017 Valentina Gambino

Cristina Buccino è sicuramente una delle donne più sexy che appassionato gli utenti web di Instagram. La 33enne proprio ieri è stata "tirata in mezzo" dagli irreverenti amici de Le Iene che hanno avuto modo di mandare in onda un vecchio scherzo di Angelo Duro che vestiva i panni del marito geloso e senza soldi, incapace di "saziare" la sete di gloria e sfarzo della sua mogliettina. Prima una coppia di idraulici decisamente su di giri ha dovuto affrontare la modella, alle prese con un costume striminzito e una caldaia che non funzionava più e poi, un altro sventurato protagonista, ha dovuto fare i conti con l'ira funesta della divertente ex iena, durante un massaggio bollente che però, al protagonista, non aveva procurato alcun "turbamento". "A me le donne non piacciono..." aveva affermato mostrando addirittura le sue parti intime. Il buon Angelo però, non si era calmato. Nel frattempo, sul suo profilo Instagram l'ex isolana mantiene alta l'attenzione dei suoi quasi 2 milioni di sostenitori. Postando uno scatto in biancheria intima rossa, la bella Cristina pare prepararsi per il Natale in arrivo.

Cristina Buccino, tra bellezza e tradimenti

Intervistata qualche giorno addietro in occasione della fiera Aestetica alla Mostra d'Oltremare di Napoli, ha parlato di bellezza, "puntando il dito" anche contro le aziende: "È colpa loro se il nostro corpo diventa un brand, è una cosa positiva per loro, meno per noi", riporta leggo.it. Quasi infastidita da questo aspetto, Cristina Buccino ha poi svelato di dedicare molto tempo alla cura del corpo di prestare particolare attenzione alla sua forma fisica. L'ex fidanzata di Claudio D'Alessio (figlio del più famoso Gigi), ha confessato anche quanto gli uomini siano letteralmente incapaci di rimanere fedeli: “Cinque anni d’amore tra alti e bassi. Ho portato bene le corna, ma eravamo più giovani. Mi amava molto”, ha specificato Cristina così come si legge su sologossip.it. Successivamente, ha precisato che secondo il suo punto di vista, quello di D'Alessio non è neanche un caso isolato: “Io lo dico: credo che la maggior parte delle donne siano cornute”. Adesso ci viene da pensare, e se gli uomini tradiscono una bellezza come Cristina, quante speranze abbiamo noi “comune mortali?”.

