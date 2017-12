Filippa Lagerback bacia Fabio Fazio/ Video, la futura moglie di Daniele Bossari risponde a Ilary Blasi

Filippa Lagerback bacia Fabio Fazio in diretta a Che tempo che fa: il video con cui la futura moglie di Daniele Bossari ha risposto a Ilary Blasi che ha baciato il compagno.

11 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Filippa Lagerback e Fabio Fazio rispondono a Ilary Blasi e Daniele Bossari

Filippa Lagerback ha baciato in diretta Fabio Fazio. Nell’ultima puntata di Che tempo che fa, Filippa ha deciso di rispondere a Ilary Blasi baciando a sorpresa Fabio Fazio. Nel corso della finalissima del Grande Fratello Vip 2017, infatti, Ilary Blasi ha annunciato il vincitore baciandolo. La scena è stata raccontata da Luciana Littizzetto a Fabio Fazio. “Tu non lo sai perché sei in onda a quell’ora” – ha cominciato Luciana Littizzetto che ha poi continuato – “la Ilary Blasi l’ha fatto brasare per un bel po’ e poi si è messa davanti a lui e gli è saltata addosso e l’ha baciato”. “Dodici secondi”, aggiunge Filippa rivelando di aver contato i secondi del bacio tra Ilary e Daniele. “Filippa adesso sai cosa devi fare? Prendi il telefono e cancelli tutti i numeri, la Yespica, la De Lellis”, aggiunge ancora Luciana Littizzetto. Filippa Lagerback, però, sorprende tutti e alzandosi dal suo posto dice: “Sai cosa faccio? Bacio Fabio” e scatta l’entusiasmo di Luciana Littizzetto e del pubblico in studio.

LA VENDETTA DI FILIPPA LAGERBACK

Il bacio che Filippa Lagerback ha dato a Fabio Fazio è stato concepito dal pubblico come una vendetta. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017, infatti, Daniele Bossari ha vissuto una settimana solo con Aida Yespica e ha concluso la sua avventura con il bacio ad Ilary Blasi. Per chiudere definitivamente il capitolo Gf Vip, dunque, Filippa ha deciso di far provare al futuro marito ciò che ha provato lei ricevendo gli appalusi del popolo dei social che ora aspetta con ansia il matrimonio tra i due. L’amore tra Bossari e Filippa, infatti, procede a gonfie vele. Il Grande Fratello Vip li ha fatti riavvicinare e innamorare nuovamente. Felici, uniti e innamorati più che mai, sono pronti per convolare a nozze.

@filippalagerback bacia... #FabioFazio a #chetempochefa Un post condiviso da chetempochefa (@chetempochefa) in data: 10 Dic 2017 alle ore 13:44 PST

