GLI IMPLACABILI/ Su Rai Movie il film con Clark Gable e Jane Russel (oggi, 11 dicembre 2017)

Gli implacabili, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 11 dicembre 2017. Nel cast: Clark Gable, Jane Russell e Robert Ryan, alla regia Raoul Walsh. La trama del film nel dettaglio.

11 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film western in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST CLARK GABLE

Gli Implacabili, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 23,05. Una pellicola di genere western che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 1955 per la regia di Raoul Wash, un noto regista e sceneggiatore americano molto attivo soprattutto negli anni 50 e 60. In lingua originale, il film è noto con il titolo The tall man. Parte del cast di attori protagonisti è formato da grandi nomi del cinema statunitense, come Clark Gable, Jane Russell, Robert Ryan, Cameron Mitchell e Juan García. Clark Gable, che veste i panni del capitano Ben Allison, è stato uno degli interpreti cinematografici più amati degli anni 30 e 40. Celebre è la sua interpretazione in Via col vento, dove ha vestito i panni di Rhett Butler. Nel corso della sua carriera ha poi vinto ben otto Premi Oscar. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GLI IMPLACABILI, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

I fratelli Allison, provenienti dal Texas e furfanti di professione, si imbattono in Nathan Shark, uno degli uomini più ricchi e potenti dello Stato del Montana. Dapprima tentano di derubarlo ma in un secondo momento decidono di entrare in affari con lui. Shark affida loro il compito di guidare un'intera mandria dal territorio texano sino al Montana. I due fratelli accettano di buon grado e, nonostante le condizioni atmosferiche avverse, decidono di partire alla volta del Texas sfidando una terribile tormenta di neve che imperversa sul Montana. Durante il loro cammino incontrano la bella Nellie Turner, tratta in salvo da un'imboscata degli indiani dagli Allison. Uno dei due fratelli, Ben, inizia a nutrire dei sentimenti per la ragazza ma una volta tornati in Montana la donna mostra interesse verso Nathan Shark, perché in grado di donargli la ricchezza e la vita che ha sempre desiderato. Scarta dunque il povero Ben che inizia a soffrire per la situazione. Quando i fratelli Allison riescono a portare a termine la missione, Shark tenta di far arrestare Ben ma quest'ultimo riesce a evitare la reclusione. Poco dopo, Nellie abbandonerà Shark al suo destino ed aprirà il suo cuore a Ben.

