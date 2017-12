GOLDEN YEARS-LA BANDA DEI PENSIONATI/ Su Cielo il film con Simon Callow (oggi, 11 dicembre 2017)

Golden Years - La banda dei pensionati, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 11 dicembre 2017. Nel cast: Simon Callow e Mark Williams, alla regia John Miller. Il dettaglio.

11 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Cielo

JOHN MILLER ALLA REGIA

Golden years - La banda dei pensionati, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 21,15. Risate a 'go go' con la messa in onda della pellicola britannica in pieno stile comico inglese. Humor cinico e divertente per la commedia 'Golden Years - La Banda dei Pensionati', film recentissimo per la Tv datato 2016 per la regia e la sceneggiatura di John Miller, al pubblico italiano per lo più sconosciuto ma sagace dietro la cinepresa di questa commedia divertente. Nella scrittura del testo Miller si è avvalso di un cast di sceneggiatori notoriamente dediti alla commedia inglese, sia in piesse di teatro che televisive. Il comico Nick Knowles e l'autore di testi letterari brillanti Jeremy Sheldon sono state ottime menti al servizio di un film divertente, con un pizzico di follia, ideale per una serata spensierata. Il cast riserva una manciata di attori rinomati nel Regno Unito tra i quali incontriamo Bernard Hill, nel suo roster sono celebri le interpretazioni del Capitano Edward Smith nel colossal 'Titanic', così come la bellissima personalità donata a re Théoden nella saga de 'Il Signore Degli Anelli'. Ma nella biografia cinematografica di Mr. Hill, non vanno dimenticate altre pellicole come 'Il Bounty', 'Operazione Valchiria' etc. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GOLDEN YEARS - LA BANDA DEI PENSIONATI, LA TRAMA DEL FILM COMICO

La vita della coppia Arthur (Bernard Hill) e Martha Goode (Virginia McKenna) è la vita comune a tante altre coppie dell'Inghilterra dei pensionati. Qualche buon amico con il quale bere un tè pomeridiano, un piccolo giardino da curare, la routine di tutti i giorni di una coppia di pensionati tipicamente un pò annoiati dalla vita post-lavorativa, alla ricerca di qualche stimolo. Ciò avverrà in seguito ad una forte crisi delle pensioni pagate, il potere monetario è sempre più basso, la pensione limita la loro vita, perché non cercare allora una fonte di reddito alternativa? Sarà così che Arthur e Martha Goode si trasformeranno in una neo-gang di coppia in stile Bonny & Clyde post-litteram per iniziare a rimpinguare le loro casse attraverso una parallela attività criminosa. La tranquilla coppia dei sobborghi inglesi diviene così malfamata leader di una gang di arzilli vecchietti pronta a riprendersi, attraverso rapine, ciò che spetta loro di diritto (una sorta di giustizia sommaria) direttamente nelle banche, luogo da loro stessi tributato come il male supremo, le responsabili del declino economico delle loro vite. Prendendo di mira le filiali della National Trust, da loro deputata come la banca rappresentate il male, almeno il loro male, assoluto, le situazioni surreali porteranno addirittura i Goodes a bere un tè con il direttore Stephen, leader finanziario della banca così odiata. Altri arzilli vecchietti si uniranno ai Goodes, altri colpi prenderanno di mira banche sempre più grosse, puntando direttamente al cuore finanziario del Regno, sin quando una coppia ancora più surreale, il poliziotto Sid e la moglie Nancy (Sid & Nancy erano la famosa coppia regina del punk inglese nella quale Sid Vicious era il co-leader dei Sex Pistols) si metterà sella tracce della banda di nonnini.

