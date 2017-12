GRAZIELLA MONTANARI / Uomini e donne, nuovo attacco a Gemma Galgani: "Deve farsi curare"

Graziella Montanari ha riservato delle dure critiche contro Gemma Galgani e la sua decisione di tornare alla carica con Giorgio Manetti nel Trono Over di Uomini e donne.

11 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Graziella Montanari

Il Trono Over di Uomini e donne continua a riservare diversi siparietti trash, alcuni dei quali coinvolgono la dama Graziella Montanari che ne ha per tutti, riservando critiche a molti dei suoi colleghi del programma di Maria De Filippi. Solo qualche giorno fa, era stato il suo ex spasimante Manfredo ad essere diventato oggetto delle sue dure parole: "Sto pensando che un, non so come definirlo, di 67 anni con dei figli se voleva fare il porco lo poteva fare in una giovane come sta facendo nn con una madre di famiglia…" Ma dopo Manfredo, Emy e Gianni Sperti è arrivata la volta di un'altra protagonista del Trono Over, colpevole di essersi resa disponibile ad un ritorno di fiamma con il forentino Giorgio Manetti, dopo quanto accaduto in passato. Anche nei confronti della dama torinese le critiche non sono mancate...

Graziella Montanari e l'attacco a Gemma Galgani

Dopo avere ipotizzato che Gianni Sperti sia gay, Graziella Montanari si è espressa sulla sua pagina Facebook anche contro Gemma Galgani, alla quale ha dato un consiglio molto esplicito: "Deve farsi curare". Ecco il suo post pubblicato qualche giorno fa, riferendosi alla dama torinese: "Sta c**tina sta ancora a insistere di dimenticare il passato ma ci rendiamo conto? Come ci si può fidare di una persona così instabile? Ha ragione il dottore a dire che lei vuole usare le persone a suo uso e consumo, ha pienamente ragione Tina come si fa a darle torto? Ha ancora il cervello di una bimba alla sua età ha bisogno di mettere i piedi a terra, deve farsi curare". Parole che, almeno fino ad oggi, non hanno trovato il riscontro di Gemma Galgani: la protagonista nel bene e nel male del Trono Over di Uomini e donne ha preferito lasciar correre le polemiche, dedicandosi alla serenità in occasione del Ponte dell'Immacolata, come sempre attorniata dall'affetto dei suoi followers.

