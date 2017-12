GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni dell'11 dicembre 2017: il ritorno di Cristina, Izzie e George

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 11 dicembre 2017, in prima Tv assoluta su Fox Life. L'arrivo di tre pazienti provoca i ricordi su tre medici del passato.

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di oggi, lunedì 27 novembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 7°, dal titolo "Chi vive, chi muore, chi racconta la sua storia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: ritornati nel loro appartamento, le cose fra Owen (Kevin McKidd) e Amelia (Caterina Scorsone) procedono con incertezza ed hanno ormai deciso di divorziare. Il neurochirurgo è convinto che l'affetto che prova per il marito sia reale e vuole che rimangano amici al di là di tutto. Più tardi, Meredith (Ellen Pompeo) mostra un forte imbarazzo perché la propria foto è finita sulla copertina del giornale JSA, mentre Tom (Greg Germann) decide di concludere la sua esperienza nell'ospedale ed affida di nuovo il testimone ad Amelia. Arizona (Jessica Capshaw) invece rivela ad April (Sarah Drew) di aver lasciato Carina (Stefania Spampinato) per prepararsi al ritorno di Sofia. Su consiglio indiretto di Alex (Justin Chambers), Jackson (Jesse Williams) decide di sfruttare parte della propria eredità per trascorrere una giornata in barca con i soli uomini medici. Amelia invece ferma al volo Tom per curare una donna affetta da tumore al cervello. La situazione in ospedale precipita quando una giovane detenuta viene trasportata all'interno per dei forti dolori allo stomaco e solo dopo uno sparo si scopre che Danielle (Chelsea Alden) ha inserito l'arma nelle zone intime. Più tardi, Meredith si prepara per operare il giudice King (David Chisum) di tumore allo stomaco e si rifiuta di suggerirgli se accettare o meno l'intervento. Jo (Camilla Luddington) la precede pur sapendo di essere in errore, ma poi si stupisce nel vedere che Meredith non intende sgridarla. Mentre gli uomini in mare si lanciano in diverse sfide, Amelia richiede un incontro fra ex alcolisti con Richard perché teme di non poter fare il chirurgo ora che è guarita. Dopo un intervento di successo, Meredith rivela a Jo di aver evitato di mettere la sua foto nel rapporto medico su richiesta di Alex. La specializzanda tuttavia inizia a pensare che sia meglio richiedere il divorzio dall'ex marito e chiede un consiglio al giudice King. Nel frattempo, Ben (Jason George) rivela agli amici di essere stato preso nella scuola di formazione dei pompieri e di non aver ancora detto nulla alla moglie. I chirurghi rientrano di corsa in ospedale per assistere al discorso di Richard ai nuovi specializzandi. Durante il rinfresco, Owen conosce Carina, mentre Meredith scopre che il suo paziente ha appena avuto un collasso e non riesce a salvargli la vita. In quello stesso momento, la Bailey scopre che Meredith è in corsa per il premio Avery Harper. Più tardi, Tom e Amelia si ritrovano a letto insieme, mentre Jackson rivela alla Bailey di voler finanziare una ricerca medica in ospedale guidata da lei. DeLuca (Giacomo Gianniotti) e Arizona scoprono invece che Carina e Owen si stanno baciando in uno dei magazzini, mentre Jo riferisce ad Alex di voler chiedere il divorzio dall'ex marito.

ANTICIPAZIONI 27 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 7 "CHI VIVE, CHI MUORE, CHI RACCONTA LA SUA STORIA"

I piani di Meredith di partecipare alla cerimonia del premio Harper Avery vengono annullati quando un vagone delle montagne russe viene deragliata. In ospedale arrivano tre pazienti che sembrano tre degli ex medici dell'ospedale che mancano da più tempo, Cristina, Izzie e George. Intanto, Amelia e Owen imparano a condividere la sala operatoria, dopo che la prima ordina per un paziente un esame che mostra un ematoma di grandi dimensioni. Arizona invece esegue un intervento sulla sosia di Izzie ed inizia a riflettere sul rapporto con Callie e Mark in attesa dell'arrivo della figlia. Jo cerca di capire se Alex ha di recente sentito Izzie per capire come possa stare, scoprendo che si è sposata ed ora ha tre figli. Maggie stringe un inaspettato legame con Zola mentre parlano di Derek e aspettano che Meredith parta per Boston. Bailey e Ben invece hanno una breve lite sul fatto che il secondo voglia unirsi ai vigili del fuoco. Dopo aver rinunciato a raggiungere Boston, Meredith viene premiata come vincitrice dell'Harper Avery 2017.

