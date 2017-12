Gianluca Tornese/ Uomini e donne, a volte ritornano... il corteggiatore di Valentina Dallari è cambiato?

Gianluca Tornese torna a Uomini e donne ma non come tronista ma come corteggiatore di Sara Affi Fella e Nilufar Addati dopo aver "fallito" tre anni fa con Vaentina Dallari, è cambiato?

11 dicembre 2017 Hedda Hopper

Gianluca Tornese, Uomini e donne

Tra i nuovi corteggiatori che tra oggi e domani scenderanno le scale per Nilufar Addati e Sara Affi Fella c'è anche Gianluca Tornese. Il suo nome è già noto al grande pubblico del trono classico e di Uomini e donne visto che qualche anno fa, circa tre, è stato tra i corteggiatori più "amati" di Valentina Dallari. La sua esperienza sul trono è stata travolgente e sconvolgente ma per Gianluca Tornese non c'è stato molto da fare e seppur è arrivato quasi a fine corsa, alla fine Valentina Dallari non lo ha scelto così come anche lui aveva capito da un certo punto del trono in poi. In molti avrebbero voluto Gianluca sul trono già qualche mese dopo ma così non è stato e oggi torna in trasmissione ma non come tronista ma come corteggiatore delle due agguerrite troniste che tanto stanno facendo discutere in queste settimane.

COSA E' SUCCESSO NEL PRECEDENTE TRONO?

Gianluca Tornese non è stata la scelta di Valentina Dallari che gli preferì Andrea Melchiorre all'epoca ma sono molti quelli che hanno scommesso nella loro coppia anche dopo. Dopo al fine della storia di Valentina e Andrea, infatti, si parlò di un riavviciamento tra lei e Gianluca soprattutto per via del fatto che lei posò in alcune foto social con al dito l'anello che proprio Gianluca le regalò all'epoca. Rimane il fatto che i gossip che lo riguardano risolgono comunque a due anni fa, proprio intorno al periodo di Natale, e che poi non si è più saputo nulla su di lui e su di loro come possibile coppia. Cosa succederà questa volta a Gianluca?

