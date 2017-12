Giordano Mazzocchi / Il corteggiatore di Uomini e Donne conquisterà Nilufar Addati? (Trono Classico)

11 dicembre 2017 Anna Montesano

Giordano Mazzocchi

Oltre a Lorenzo Riccardi, nello studio di Uomini e Dionne è tornato un altro ex corteggiatore di Ludovica Valli: stiamo parlando di Giordano Mazzocchi. Abbiamo conosciuto il ragazzo nel corso del movimentato trono della Valli (che ricordiamo scelse Fabio Ferrara): in quell'occasione Giordano non riuscì a fare colpo sulla tronista ma ci riprova in questa edizione, alla corte delle bellissime Nilufar e Sara Affi Fella. È proprio la prima ad averlo colpito in modo particolare, tanto che sono già tre le esterne tra i due. Ma conosciamo qualcosa in più su di lui: Giordano Mazzocchi ha 19 anni ed è originario di Avezzano. Dopo l'avventura a Uomini e Donne come corteggiatore di Ludovica Valli, si è tornato a parlare di lui per il presunto flirt con Sophia Galazzo, ex del tronista Amedeo Barbato, voci però smentita dalla diretta interessata.

LE ESPERIENZE TELEVISIVE DI GIORDANO

Oggi Giordano torna protagonista del piccolo schermo come corteggiatore: tra Sara e Nilufar, il ragazzo si è dichiarato per la Addati e sembra pronto a mettere tutto se stesso per conquistarla. Per quanto riguarda la vita privata del ragazzo non si sa molto, anche se sappiamo che oltre a Uomini e Donne Giordano ha fatto altre esperienze lavorative: il corteggiatore ha fatto la sua prima esperienza da attore in Felicissime Condoglianze, un film che vede la regia di Claudio Insegno e la partecipazione di Sandra Milo, Marzio Honorato e Andrea Roncato.

