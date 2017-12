Giulia De Lellis e Andrea Damante / L’ex tronista parla di nozze: ‘So già dove glielo chiederò…’ (GF Vip 2)

Giulia De Lellis e Andrea Damante, dopo il Grande Fratello Vip 2 per la coppia è tempo di nozze? L'ex tronista di Uomini e Donne ha già le idee molto chiare.

11 dicembre 2017 Valentina Gambino

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno nuovamente ribadito di amarsi follemente. L'esperta in tendenze si è classificata al quarto posto durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip e successivamente, ha raccontato le sue prime emozioni in onda a Verissimo. Nello Speciale del sabato infatti, Silvia Toffanin ha avuto il piacere di condurre al fianco di Ilary Blasi, sua amica di sempre con la quale condivide un rapporto molto forte. Le due, hanno quindi intervistato la giovanissima che dapprima ha voluto scusarsi per le frasi male interpretate nel corso della sua permanenza nella Casa più spiata di Cinecittà. "Sono piena di amici gay, bevo dai loro bicchieri e li riempio di baci. Mi sono sicuramente espressa male nella casa, ma ho chiesto scusa", ha affermato. La ragazza ha anche parlato della splendida amicizia nata con Ivana Mrazova che, con molta probabilità, andrà avanti anche fuori dal gioco. “Il Grande Fratello Vip ha consolidato ancora di più l’amore tra me e Andrea Damante”, ha poi confidato.

Giulia e Andrea, dopo il GF Vip arrivano le nozze

Dopo due mesi e mezzo di distanza, il rapporto d’amore tra Andrea e Giulia quindi, si è perfettamente consolidato fino a divenire ancor più forte verso una certa progettualità. I due giovani ex protagonisti di Uomini e Donne infatti, sono apparsi innamoratissimi come non mai e proprio per questo motivo, la stessa Ilary Blasi ha chiesto a Damante quando farà alla sua fidanzata la famosa proposta di matrimonio. “Andrea devi dire qualcosa a Giulia? Se vuoi ti presto il mio anello”, ha affermato con affetto la conduttrice TV. Per tutta risposta, il deejay pareva avere già le idee molto chiare: “Sicuramente ci penso e sto cercando il momento più giusto e più adatto. In realtà lo so già e so anche dove… Però, ecco non è adesso… Sicuramente ho tutte le buone intenzioni, dopo due anni che stiamo insieme tutto quello che c’era da vedere e provare affinché si stesse bene insieme lo abbiamo provato… Il Grande Fratello forse per una coppia è la prova per antonomasia, perché si sta distanti, noi ne abbiamo fatto uno a testa quindi…”.

