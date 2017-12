Grande Fratello Vip 2017/ Il pubblico pensa alla prossima edizione: chi entrerà nella casa?

11 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande fratello Vip

E’ passata solo una settimana dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2017 e il pubblico comincia ad avere nostalgia degli inquilini più famosi d’Italia. Il Grande Fratello Vip, dopo l’esperimento della prima edizione e la riconferma della seconda, tornerà anche nella prossima stagione televisiva. Al timone della versione vip del padre di tutti i reality ci sarà ancora Ilary Blasi, confermatissima come perfetta padrona di casa. L’edizione che si è da poco conclusa è stata ricca di emozioni, di colpi di scena e di sorprese. Mentre il pubblico segue la vita dei vip fuori dalla casa, si chiede anche chi saranno i prossimi protagonisti del Grande Fratello Vip 2017. Ad oggi, se Ilary Blasi pensa a Gustavo Rodriguez, padre di Belen, sul web spunta il nome di Adriana Volpe che lo scorso anno ha fatto il provino. Sui social, però, spunta anche il nome di Flavia Vento. Il pubblico, dopo aver visto la reazione di Flavia Vento allo scherzo delle Iene, chiede a gran vose la presenza della showgirl tra i concorrenti. Sarà accontentato?

LUCA ONESTINI E RAFFAELLO TONON SEMPRE PIU’ AMATI

In attesa di scoprire chi saranno i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, tra quelli che hanno lasciato la casa da poco, i più amati continuano ad essere sicuramente Luca Onestini e Raffaello Tonon. L’ex tronista e l’opinionista sono diventati molto amici e il loro rapporto ha conquistato tutti. Fuori dalla casa, Luca e Raffaello continuano a sentirsi e a vedersi. In Luca, Tonon ha trovato, forse, quel fratello che non ha e che l’ha aiutato a ritrovare se stesso. Un sentimento vero e profondo quello che ha unito i due gieffini e che ha conquistato anche i telespettatori che, dopo averli visti insieme a Verissimo, vorrebbero rivederli presto in tv. Insieme a loro, è entrata nel cuore del pubblico anche Ivana Mrazova che è stata definita la vera sorpresa del reality. Bella dentro e fuori, come ha dichiarato Luca, Ivana ha fatto innamorare l’Italia che ora sogna di vederla accanto a Luca Onestini.

