IL PADRINO/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando e Al Pacino (oggi, 11 dicembre 2017)

Il Padrino, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 11 dicembre 2017. Nel cast: Marlon Brando, Al Pacino e Rober Duvall, alla regia Francis Ford Coppola. La trama del film nel dettaglio.

11 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rete 4

MARLON BRANDO E AL PACINO NEL CAST

Il Padrino, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 21,10. Una pellicola di genere drammatica che è stato diretta nel 1972 da Francis Ford Coppola che ha redatto anche la sceneggiatura insieme a Mario Puzo, scrittore dell'omonimo best-seller e vede come interpreti eccezionali Marlon Brando e Al Pacino, che impersonano rispettivamente Vito Corleone e il suo figlio più giovane, Michael. Oltre a questi due attori principali vi è un nutrito cast che conta tra gli altri anche Rober Duvall, James Caan, Diane Keaton, Richard S. Castellano, John Cazale, Gianni Russo e Talia Shire. Le musiche sono quelle indimenticabili di Nino Rota. Campione di incassi, tanto da superare il record detenuto fino ad allora da Via col Vento. Il Padrino, ha ricevuto 11 candidature e 3 premi Oscar come miglior film, migliore sceneggiatura non originale e miglior attore protagonista a Marlon Brando. Il Padrino ha avuto due sequel, il Padrino parte II e il Padrino parte III. Considerato da molti come uno dei migliori film americani mai realizzati, Il Padrino è una pietra miliare del cinema, uno dei film più ampiamente imitati, citati e analizzati di tutti i tempi. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

IL PADRINO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Siamo a New York alla fine degli anni '40 e Vito Corleone, emigrato bambino dalla Sicilia negli USA, è, nel linguaggio del crimine organizzato, un padrino o don, il capo di una importante famiglia mafiosa. Nelle prime sequenze del film apprendiamo l'enorme potere che esercita, durante lo sfarzoso ricevimento di matrimonio della figlia Connie, a chi gli si rivolge don Vito concede favori che consistono nel punire, uccidere o ottenere appalti e lavori. Per assistere al matrimonio della sorella, arriva anche Michael Corleone, figlio di don Vito, insieme ad un'amica americana, Kay Adams. Michael, laureato all'università, avvocato ed eroe decorato durante la seconda guerra mondiale, non sembra inizialmente interessato a prendere parte agli affari di famiglia e anche i suoi fratelli, Sonny e Tom, cercano di non metterlo a parte delle loro attività criminali, sapendo che Don Vito voleva che avesse un diverso tipo di vita. Quando però il patriarca viene gravemente ferito in un attentato ad opera di una famiglia di trafficanti di droga a cui aveva negato aiuto, Michael, dopo aver salvato il padre da un secondo tentativo di omicidio, convince il fratello Sonny che spetta a lui vendicare il padre. Dopo aver ucciso un capitano di polizia corrotto e il narcotrafficante, Michael si nasconde in Sicilia mentre a New York scoppia una guerra tra bande. Innamoratosi di una ragazza del luogo, Michael la sposa, ma questa viene uccisa dai nemici dei Corleone che tentavano di uccidere Michael. Questi allora ritorna in America e diviene il nuovo padrino, introducendo metodi più moderni ed efficaci ed identificandosi sempre di più con il suo nuovo ruolo. Nel frattempo si sposa con Kay dalla quale ha dei figli ma si dedica a consolidare il potere della sua altra famiglia, completando la sua stessa rovina morale. Intenzionato a vendicarsi dei nemici dei corleonesi, Michael ordina il massacro di tutti i suoi rivali, che avviene mentre egli in chiesa partecipa al battesimo di uno dei suoi figli.

© Riproduzione Riservata.