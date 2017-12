Il Segreto/ Il piano di Lucia alla conquista di Hernando! Anticipazioni 11 dicembre

Il Segreto torna per una nuova settimna insieme tra la collera di Raimundo, che verrà sedato, e il piano di Lucia alla conquista di Hernando, ecco le anticipazioni dell'11 dicembre

11 dicembre 2017 Hedda Hopper

Il Segreto anticipazioni

Il Segreto continua ad andare in onda con successo anche se i fasti di un tempo sembrano ormai lontani. Ancora una volta il tema centrale rimarrà lo strano triangolo formato da Hernando, Lucia e Camila. La donna ha convinto la sua amica e Beatriz a partire ma proprio quando sarà il momento di seguirle fingerà un malore. Il suo obiettivo rimane ancora Hernando e solo dopo essersi liberata della moglie della figlia potrà cercare di chiudere il cerchio buttandosi tra le sue braccia. Cosa succederà a quel punto? Nella puntata di oggi, e per tutta la settimana, sentiremo ancora parlare delle mire di Lucia soprattutto adesso che il Grande Fratello Vip è finito e che la soap avrà a disposizione, almeno si spera, dieci minuti in più di programmazione al giorno. Dall'altra parte rimane il fatto che Il Segreto non andrà più in onda in prima serata e questo allungherà i tempi dilatando gli eventi.

LA RABBIA DI RAIMUNDO E IL TRADIMENTO DI LUCIA

Se le mira di Lucia su Hernando non bastano, anche la situazione di Raimundo è ancora in bilico. Dopo l'intervento e la perdita di memoria, sembra proprio che la sua rabbia stia peggiorando le cose tanto che verrà sedato per tenerlo tranquillo. Il locandiere è uno dei personaggi che più a lungo ci ha tenuto in compagnia in questi anni e questo mette sempre a rischio la sua vita, questa volta saremo costretti a dirgli addio? Al momento sembra proprio di no e le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Segreto rassicurano i fan a riguardo. Raimundo presto avrà modo di lasciarsi alle spalle quest'incubo e andare incontro alla sua nuova vita. Cosa succederà a quel punto?

