LANDO FIORINI/ Oggi i funerali a Roma: l'ultimo saluto in Santa Maria in Trastevere

I funerali del cantante e attore Lando Fiorini si terranno alle 11.00 di oggi, lunedì 11 dicembre, nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma

11 dicembre 2017 Redazione

Lando Fiorini

Oggi, lunedì 11 dicembre, alle ore 11.00 presso la chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma si terranno i funerali di Lando Fiorini, il celebre attore e cantante morto il 9 dicembre dopo una lunga malattia all'età di 79 anni (ne avrebbe compiuti 80 il prossimo 27 gennaio). Ieri, in Campidoglio, è stata allestita la camera ardente per l’ultimo saluto all’artista romano. Tanti gli amici e la gente comune che si è stretta intorno alla moglie Anna e ai figli Carola e Francesco. A rendere omaggio a Landini è arrivata anche il sindaco Virginia Raggi, con il marito e il figlioletto, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il collega Edoardo Vianello, il rugbista Andrea Lo Cicero. “Era amato da tutto. Oggi prima di venire qui ho deciso di mettere il suo cappotto e lo ringrazio perché come uomo, come padre, ci ha trasmesso tanti principi, tanti valori, un'umiltà giusta”, ha detto il figlio Francesco come riporta l’Ansa.

I MESSAGGI SU TWITTER

Tanti anche i messaggi sui social dedicati a Lando Fiorini. A partite dalle istituzioni romane: “Ciao #LandoFiorini. Voce della canzone romana, grande artista e "romano de @Roma". Resterai nella storia della tua città: resterai sempre con noi”, ha scritto su Twitter Virginia Raggi. “Ciao #LandoFiorini, artista dal 'core grosso', con te se ne va una delle grandi voci di Roma”, ha twittato Nicola Zingaretti. Messaggi di saluto anche da alcuni giornalisti: “Un altro grande artista, grande uomo, grande romano "cor core grosso", se ne è andato. È stato un onore conoscerti, sorridere con te. #ciaoLando #LandoFiorini”, ha scritto Monica Leofreddi. E ancora: “Stavolta #ChievoRoma la seguirà dalla nuvoletta. Ci mancherà con il suo cuore: er core grosso. Ciao grande Lando. #LandoFiorini”, ha scritto Aldo Mangiante, facendo riferimento alla passione di Fiorini per la “sua” Roma. Tweet anche dal mondo dello spettacolo: “La voce eterna della città eterna. #LandoFiorini”, ha scritto Rudy Zerbi pubblicando una foto insieme al cantante romano.

© Riproduzione Riservata.