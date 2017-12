LUCA VISMARA VS RUDY ZERBI/ Esplode la polemica: "Hai detto che Giusy Ferreri era finita" (Amici 17)

Luca Vismara ha criticato Luca Zerby nella puntata di Amici di sabato 9 dicembre, accusandolo di avere commesso errori di valutazione con Giusy Ferreri e Emma Marrone.

11 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Luca Vismara (Amici 17)

Le polemiche sono all'ordine del giorno nell'ultima edizione di Amici, nella quale un cantante in particolare sta dimostrando di non essere disposto ad ascoltare le critiche dei giudici senza reagire. Il concorrente in questione è Luca Vismara, che nella puntata di sabato 9 dicembre ha incassato tre no dai giudici di canto Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco e Paola Turci. Sono state soprattutto le argomentazioni del giudice di Tu sì que vales, a non risultare affatto gradite (in particolare il paragone con le canzoni di Cristina D'Avena) da Luca che è intervenuto senza esitazione, chiamando in causa alcune dichiarazioni fatte dallo stesso Zerbi in passato. L'aspirante cantante ha chiaramente lasciato intendere di tenere sotto controllo i social network, in quanto a conoscenza delle critiche mosse diversi anni fa dallo stesso Zerbi nei confronti di Giusy Ferreri, che ora siede al suo fianco al tavolo dei maestri di canto.

Luca Vismara vs Rudy Zerbi: "Avevi criticato Giusy Ferreri"

Luca Vismara, uno degli protagonisti del talent show di Amici 17, non sembra disposto ad incassare le critiche di Rudy Zerbi senza reagire. Per questo motivo ha ricordato alcuni giudizi ingiusti del maestro di canto, che in passato aveva ritenuto Giusy Ferreri una cantante 'finita'. Nel 2011 aveva, infatti, dichiarato: "Senza Tiziano Ferro, Giusy non sarebbe arrivata da nessuna parte: questa è la mia opinione e lo dimostrano i fatti. La signorina Ferreri si è dimenticata chi le ha fatto il primo contratto all'azienda quando nessuno la voleva, cioè io, chi le ha consigliato di andare ad X Factor". Ma le frecciatine di Vismara sono andate anche oltre, arrivando anche alla preferenza a favore di Loredana Errore. Secondo quando dichiarato dal concorrente, infatti, il discografico Zerbi aveva infatti preferito la stessa Errore, rifiutando invece Emma Marrone, che ha poi rappresentato uno dei maggiori successi degli ultimi anni nel mondo italiano della musica. Ha quindi ricordato al maestro di canto che quella stessa Cristina D'Avena, da lui tanto criticata, è di nuovo ai vertici delle classifiche con il suo nuovo album.

