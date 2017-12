Laura Freddi e Daniele Bossari/ La gaffe del settimanale Di Più sul loro amore: la verità sui social

Laura Freddi e Daniele Bossari protagonisti di un'intervista pubblicata sul settimanale Di Più ma che risale a 16 anni fa: la gaffe svelata dallo staff della pagina Instagram di lei.

11 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Laura Freddi e Daniele Bossari hanno avuto una storia d’amore nel 1999. All’epoca, entrambi erano all’apice del successo con il neo vincitore del Grande Fratello Vip 2017 che conduceva programmi di grande successo come Festivalbar e Popstar. A distanza di tanti anni, l’amore vissuto da Laura Freddi e Daniele Bossari è tornato in auge per un servizio pubblicato dal settimanale Di Più. Nell’ultimo numero in edicola, infatti, è stata pubblicata un’intervista in cui Laura Freddi parla della sua storia con Daniele Bossari. Le parole usate sono durissime e in breve tempo hanno fatto il giro del web al punto che, lo staff che gestisce la pagina Instagram di Laura Freddi è stato costretto a pubblicare una smentita ufficiale specificando come quelle dichiarazioni siano abbastanza datate. Cosa aveva dichiarato 16 anni fa Laura Freddi? Ecco cosa si legge su Di Più: “Io e Daniele abbiamo vissuto un legame impetuoso. Quando Bossari è entrato nella mia vita, io avevo già alle spalle due rapporti molto importanti (Paolo Bonolis e Fabio Galante). Poi conobbi Daniele e tra di noi fu subito passione intensa. Andammo a vivere insieme. Mi ha tradito ferendo la mia fiducia. Quando ho scoperto chi era veramente Daniele e qual era la sua vera personalità, sono entrata in crisi. Ero turbata e in un solo pomeriggio ho traslocato dalla nostra casa e non ho voluto più sentirlo”.

LA SMENTITA DELLO STAFF DI LAURA FREDDI

Nel servizio in questione, non viene specificata la data in cui sono state rilasciate tali dichiarazioni da Laura Freddi. Il suo staff, così, ha deciso di fare chiarezza e, su Instagram, accanto all’immagine del settimanale Di Più, si legge: “In merito ai commenti fatti ingiustamente sull'articolo pubblicato dal settimanale di più, vogliamo segnalare che si tratta di dichiarazioni rilasciate tantissimi anni fa. Laura Freddi non ha rilasciato negli ultimi anni nessuna altra dichiarazione in merito a Daniele Bossari. L'intervista risale al 2001, esattamente 16 anni fa”. La gaffe del settimanale Di Più, dunque, sarà stata voluta o sarà stato un errore? Fatto sta che le parole della futura mamma Laura Freddi sul neo vincitore del Grande Fratello Vip 2017, sebbene datate, hanno fatto il giro del web.

