Lorenzo Riccardi / Uomini e Donne, il corteggiatore di Sara e Nilufar è già un volto noto: ecco perchè

Lorenzo Riccardi, chi è il corteggiatore di Uomini e Donne? Il ragazzo, che oggi corteggia Nilufar Addati e Sara Affi Fella, è già stato nello studio di Canale 5...

11 dicembre 2017

Nello studio di Uomini e Donne, per corteggiare le troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella, è sceso anche Lorenzo Riccardi. I fan di Uomini e Donne sanno che si tratta di un volto non del tutto sconosciuto: Lorenzo è già stato infatti un corteggiatore nel dating show di Maria De Filippi e, per la precisione, di Ludovica Valli. Classe 1996, Lorenzo Riccardi è originario di Milano, città in cui vive e dove ha trascorso la sua infanzia e adolescenza. Non si conosce molto della vita privata del ragazzo, se non che è molto amato sui social e continua a macinare fan soprattutto grazie al suo ritorno a Uomini e Donne. Il precedente percorso nello studio di Canale 5 fu fermato da una segnalazione che avvisò Ludovica Valli e la redazione del programma che il ragazzo aveva già una preferenza per un'altra ragazza fuori dallo show.

LE STORIE CON NICOLE E ALESSANDRA

Si tratta di Nicole Biondi, ragazza che è come lui è stata corteggiatrice (al tempo di Aldo Palmeri) a Uomini e Donne. Per questo Lorenzo fu costretto a lasciare il programma e infatti, poco dopo, iniziò una relazione con la ragazza in questione, durata circa un anno. Dopo la storia con Nicole, Lorenzo Riccardi ne ha avuta un'altra con Alessandra Pepe, una modella torinese con cui però pare che l'amore sia già giunto al capolinea qualche tempo fa. Oggi Riccardi si rimette on gioco a Uomini e Donne alla corte di Nilufar e Sara Affi Fella. Nel corso delle prime puntate si è già "imposto" sugli altri, attirando l'attenzione delle due troniste: riuscirà ad essere la scelta di una delle due?

