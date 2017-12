Luca Onestini e Ivana Mrazova / L’ex tronista lascia un video-messaggio alla modella (Grande Fratello Vip 2)

Cosa succederà fra Luca Onestini e Ivana Mrazova? L’ex tronista, continua a lanciare dei chiari messaggi alla modella, ma… (Grande Fratello vip 2)

11 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Ivana Mrazova e Luca Onestini

Luca Onestini, nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017, ha diverse volte ammesso di provare qualcosa per Ivana Mrazova, ma di essersi frenato a causa della sua situazione sentimentale. La modella ceca, infatti attualmente è fidanzata con Alessandro Allevato e, nelle ultime ore, ha confermato di essere ancora legata a lui. Come proseguirà questa liaison fra i due ex gieffini, che per molte settimane ha appassionato il pubblico di Canale 5? Per il momento, entrambi hanno ripreso in mano le loro vite, postando sui social, passo passo, gli scatti e i filmati della loro quotidianità. Luca Onestini, però, di recente ha riservato una piccola dedica alla sua ex inquilina, alla quale ha rivolto un pensiero anche nel bel mezzo di una rumorosa serata in discoteca. “Ivanina, only for you”, si legge infatti sul filmato postato sui social da Luca Onestini, il quale, non contento, ha scelto di salutare sua amata baciando la telecamera. Come risponderà lei al suo saluto? A questo link il video condiviso su Instagram dall’ex tronista.

IVANA MRAZOVA TACE

Tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 2017 continuano a chiedersi se fra Luca Onestini e Ivana Mrazova sboccerà finalmente l’amore. Per il momento, non ci sono conferme ufficiali, ma se la modella ceca continua a rispondere in maniera molto vaga palesando, di tanto in tanto, la figura del suo misterioso fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra avere le idee piuttosto chiare. Luca Onestini, infatti, non perde mai occasione di mandare dei messaggi alla sua ex inquilina, e sono in molti a pensare che in realtà sia completamente cotto di lei. Ivana Mrazova, da parte sua, continua a mantenere il più stretto riserbo e, di recente, ha scelto di non rispondere al video condiviso da Luca Onestini ma di lasciare, invece, un messaggio alla sua amata nipotina: “Non vedo l'ora di stare con la mia piccola Laurinka!” (a questo link è possibile visualizzare il suo post). Riuscirà l’ex gieffino a conquistare il suo cuore?

